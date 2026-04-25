Osmnáctka na MS znovu překvapila. Tentokrát ale nepříjemně

Čeští hokejisté do 18 let podlehli v třetím utkání na mistrovství světa ve skupině B v Bratislavě Německu 2:3 v prodloužení. Po předchozích vítězstvích nad Američany a Švédy svěřenci kouče Jana Tomajka na turnaji poprvé prohráli a promarnili šanci zajistit si s předstihem postup do čtvrtfinále play off. Němci po dvou porážkách dosáhli na první body.
Čeští mladíci zásluhou Jakuba Vaněčka a Olivera Šichtaře dvakrát vedli, ale soupeř při závěrečné hře bez gólmana v čase 59:33 vyrovnal, když se prosadil Nikita Bloch. Vítězný gól vstřelil v čase 64:05 z trestného střílení Tobias Krestan.
Své působení ve skupině uzavře národní tým nedělním utkáním proti Dánsku (16:00).
Poté, co minulou výhru nad Švédskem (2:1) vychytal Psohlavec, se do brankoviště vrátil Sklenička. Český tým měl proti soupeři, který za dva dosavadní starty na turnaji nebodoval, od začátku převahu. Už po 104 sekundách šel také do vedení, když střelec vítězného gólu z duelu proti Seveřanům Vaněček využil brzkou přesilovku a ranou z kruhu na bližší tyčku prostřelil gólmana Bolleho.
V desáté minutě ale využil Schwarz zakrytého výhledu Skleničky a vyrovnal. Češi si mohli vzít brzy vedení zpět při další početní výhodě, jenže Michálkův pokus skončil jen na tyčce. V 17. minutě pak hráli znovu přesilovku, ale nevyužili ani další šance. Přestože vyhráli úvodní část na střely na branku 16:7, skóre zůstalo vyrovnané.
Na začátku druhé třetiny neuspěli Češi v další přesilovce. Ve 25. minutě Calce vyřadil ze hry nešetrným hitem Kamase, který musel následně na vyšetření do nemocnice. Bloch ve 27. minutě zazvonil na tyčku za překonaným Skleničkou, po chvilce odpověděl na druhé straně stejně Vaněček a po polovině zápasu orazítkoval brankovou konstrukci také Tomek. Ve 36. minutě už ale procedil kotouč skrz Bolleho Šichtař a vrátil Čechům vedení.
Převaha českých mladíků pokračovala i ve třetí části, jenže bez gólového efektu. Navíc ji otupili fauly Katolický a po něm Huk. V závěru druhého oslabení trefil Tomek v 54. minutě horní tyčku. Vzápětí uháněl osamocený Calce na Skleničku, ten ale skvěle vykryl nejen jeho zakončení, ale i následnou dorážku.
Dvě minuty před koncem to Němci zkusili s hrou bez gólmana. A nakonec byli úspěšní, když necelou půlminutu před sirénou vyrovnal dorážkou ze vzduchu Bloch. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva Česka, přinesla jen jeho další oslabení.
Němci přesilovku, jejíž větší část si přenesli do prodloužení, nevyužili. Na začátku 65. minuty ale předvedl parádní individuální akci Krestan, Sklenička ho vychytal, ale Byrtus následně zastavil z výšky do brankoviště dopadající puk rukavicí, podle názoru sudích ho rukou přikryl a nařízené trestné střílení Krestan s přehledem proměnil.
Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku:
Skupina B (Bratislava):
Česko - Německo 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 2. J. Vaněček (Ruml, P. Tomek), 36. Šichtař (Hartl, Byrtus) - 10. Schwarz, 60. Bloch (Rolsing, Schwarz), 65. Krestan z trest. střílení. Rozhodčí: Hyvärinen (Fin.), Stewart - Knox (oba Kan.), Jedlička (SR). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 1628.
Sestava Česka: Sklenička - Kamas, J. Vaněček, V. Nedorost, Ruml, M. Michálek, Byrtus, Cífka - P. Tomek, Huk, Tománek - Hartl, Šichtař, Katolický - Řípa, Řehák, Klaus - D. Sedláček, Kubín, Šebesta. Trenér: Tomajko.
1.
Česko
3
1
1
1
0
7:6
6
2.
USA
2
1
0
1
0
4:3
4
3.
Švédsko
2
1
0
0
1
8:4
3
4.
Dánsko
2
1
0
0
1
4:3
3
5.
Německo
3
0
1
0
2
6:13
2
