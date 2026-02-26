Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Sport

Osmifinále evropského poháru po 33 letech. Olomouc slaví, v závěru jí pomohlo video

ČTK

Fotbalisté Olomouce v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy vyhráli v Lausanne 2:1 a v součtu s domácí remízou 1:1 postoupili do osmifinále.

UEFA Conference League - Play Off - Second Leg - Lausanne-Sport v Sigma Olomouc
Jáchym Šíp v utkání proti LausanneFoto: REUTERS
Sigmu poslal do vedení v 22. minutě Jáchym Šíp, soupeř odpověděl ve 40. minutě gólem Omara Janneha. Ještě do přestávky vstřelil vítěznou branku Antonín Růsek.

Hanáci si zahrají osmifinále evropského poháru po 33 letech. V sezoně 1992/93 došli stejně daleko v bývalém Poháru UEFA, o rok dřív byli dokonce ve čtvrtfinále. Páteční los jim přidělí za soupeře jednoho z dvojice AEK Larnaka, Mohuč. V osudí bude také pražská Sparta, která postoupila z ligové fáze přímo mezi 16 nejlepších celků soutěže.

Oba trenéři udělali oproti úvodnímu duelu po jedné změně v základní sestavě, v té olomoucké Šíp nahradil Ghaliho. A právě novému muži v zahajovací jedenáctce patřil úvod. Ve 12. minutě po jeho centru a Klimentově zakončení zasáhl za brankáře Leticu až stoper Mouanga, o deset minut později se už ale hosté radovali. Šturm zakroutil míč skrz pokutové území na zadní tyč, kde Soppy podcenil Šípův náběh a olomoucký záložník ve skluzu otevřel skóre.

Lausanne dosud v této sezoně neprohrálo ani jeden ze šesti domácích duelů na evropské scéně, dnes ale mělo na svém stadionu s umělou trávou vlažný začátek. Do hry je dostala až situace z 28. minuty, kdy Sylla po vlastní chybě zatáhl za dres unikajícího Janneha. Guinejský stoper vyvázl jen se žlutou kartou, navíc stihl faulovat těsně před vápnem. Následně proletěla křížná střela Butlera-Oyedejiho těsně kolem tyče, v 35. minutě přesto bylo vyrovnáno. Brankář Koutný centr z pravé strany jen přizvedl a nikým nehlídaný Janneh se z voleje nezmýlil.

O chvíli později Sow nastřelil břevno a tlak Lausanne sílil, paradoxně ale šla do kabin spokojenější Sigma. Ve 44. minutě Šturm po signálu z rohového kopu našel Rouska a ten i s pomocí teče vrátil úřadujícím vítězům českého poháru vedení. Pro Růska to byl stejně jako pro Šípa první gól v evropských pohárech.

Poločasová přestávka Hanákům prospěla a devět tisícovek fanoušků na Stade de la Tuiliére včetně zhruba tří stovek olomouckých přihlíželo bitvě o střed pole s minimem zajímavých situací. Mužstva se nemohla dostat do tempa i vinou častých přerušení, což vyhovovalo především Olomouci.

V 78. minutě se dostali hosté k nadějnému brejku, Slavíčkovu střelu z úhlu srazil Mouanga na roh. V závěru si domácí přece jen vytvořili tlak a ve třetí minutě nastavení se dokonce radovali z vyrovnání. Stoper Sow se prosadil hlavou, videorozhodčí ale po zhruba dvouminutové prodlevě nakonec odhalil těsný ofsajd centrujícího Kany-Biyika.

Sigma si v pohárech vylepšila bilanci na hřištích soupeřů, kde před dneškem prohrála čtyři z posledních pěti utkání. Lausanne naopak prohloubilo výsledkovou krizi, na vítězství čeká osm soutěžních zápasů. V soutěžích UEFA nezdolalo český tým ani na šestý pokus.

Odvetné utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Konferenční ligy:

FC Lausanne-Sport - Sigma Olomouc 1:2 (1:2)

Branky: 35. Janneh - 22. Šíp, 44. Růsek. Rozhodčí: Minakovič - Borovič, Božovič - Markovič (video, všichni Srb.). ŽK: Mouanga - Sylla, Šíp, Jásir. Diváci: 9074. První zápas 1:1, postoupila Olomouc.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Malý, Sylla, Sláma - Baráth (88. Spáčil), Beran - Šturm, Růsek (69. Mikulenka), Šíp (69. Slavíček) - Kliment (63. Jásir). Trenér: Janotka.

Lausanne: Letica - Soppy, Sow, Mouanga, Fofana (69. Poaty) - Beloko (67. Sigua), Custodio, Mollet (67. Traoré) - Diakité - Janneh (84. Kana-Biyik), Butler-Oyedeji. Trenér: Zeidler.

