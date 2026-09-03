Ósakaová znovu šokovala outfitem. A pak v úporné bitvě přehrála Siniakovou

Marie Bouzková postoupila podruhé v kariéře do 3. kola tenisového US Open. Britku Harriet Dartovou dnes porazila na newyorském betonu 6:2, 6:2 a příště vyzve šestinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou z Polska. Neuspěla Kateřina Siniaková, která podlehla Japonce Naomi Ósakaové 2:6, 7:5, 1:6. Dalibor Svrčina prohrál s Italem Lucianem Darderim 3:6, 7:6, 4:6, 4:6.
O postup do 3. kola dnes na posledním letošním grandslamu hrají ještě dva čeští zástupci. Turnajová sedmnáctka Jakub Menšík bojuje s Rakušanem Jurijem Rodionovem. Nikola Bartůňková čelí Němce Tatjaně Mariaové.
Osmadvacetiletá Bouzková, která plní roli nasazené pětadvacítky, si vyrovnala na US Open maximum. Ve třetím kole byla ve Flushing Meadows také před třemi lety. Dartovou, 131. hráčku světa, porazila za hodinu a 17 minut. Nečelila jedinému brejkbolu, soupeřce čtyřikrát servis vzala.
"Myslím, že to ode mě byl od začátku do konce solidní zápas. Držela jsem si tu úroveň a pomohl mi servis, za což jsem ráda. Naopak soupeřce podání moc nepomáhalo. Cítila jsem, že jsem na ni dávala tlak, což mi pomohlo na returnových gamech," řekla Bouzková.
V prvním setu vítězka letošních turnajů v Bogotě a Nottinghamu získala brejky ve třetí a sedmé hře. Ve druhé sadě pak Bouzková utekla do vedení 4:0 a utkání ukončila při druhém mečbolu. S bývalou světovou jedničkou Šwiatekovou se utká počtvrté, zatím ji neporazila a neuhrála proti ní ani set.
Siniaková, která prošla do druhého kola US Open po čtyřech letech, bojovala se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a nasazenou třináctkou Ósakaovou přes dvě hodiny. Nepomohlo jí ani 23 vítězných míčů, přišla šestkrát o podání. S japonskou soupeřkou, která přišla na kurt opět ve speciálních šatech, prohrála třetí ze čtyř vzájemných zápasů. Ósakaové pomohlo také 11 es.
Třicetiletá Siniaková se v prvním setu nedostala k brejkbolu a o sadu přišla kvůli dvěma ztraceným servisům. Ve druhém dějství Češka prohrávala už 3:5, podařilo se jí ale čtyřmi gamy v řadě odvrátit konec. Do rozhodující sady pak neměla dobrý vstup a prohrávala 0:3. V pátém gamu neproměnila za stavu 1:3 dva brejkboly, následně přišla o podání ještě jednou a Ósakaová duel dotáhla.
"Určitě si moc vážím toho, jak jsem otočila druhý set z 3:5 na 7:5 proti tak skvělé hráčce. Nehrála jsem svůj nejlepší tenis, přesto jsem utkání dotáhla do třetího setu. Mrzí mě, že mi pak v něm utekl začátek. Přišlo mi, že čím jsem hrála lépe, tím ona měla lepší odpověď," uvedla Siniaková.
Siniaková bude pokračovat v New Yorku ještě ve čtyřhře po boku domácí Taylor Townsendové. S Američankou mohou zkompletovat společnou sbírku titulů ze všech čtyř grandslamů.
Ve dvouhře dohrál také Svrčina. S nasazenou jednadvacítkou Darderim prohrál po třech hodinách a 44 minutách a nevyužil šanci na premiérový postup do 3. kola grandslamu. Nepomohlo mu ani 70 vítězných míčů, přišel desetkrát o servis a zaznamenal 20 dvojchyb. Darderi zahrál 16 es.
Třiadvacetiletý Svrčina, který do hlavní soutěže prošel z kvalifikace, vstoupil do utkání brejkem, poté ale prohrál čtyři hry v řadě a o první sadu přišel. Ve druhém setu český hráč smazal manko 2:4 a uspěl v tie-breaku poměrem 7:5. Třetí sadu ale Svrčina prohrál po sérii třech ztracených servisů v koncovce a ve čtvrtém setu nevyužil třikrát náskok brejku. Od stavu 4:3 prohrál tři hry a utkání ukončil proti druhému mečbolu dvojchybou.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Muži
Dvouhra - 2. kolo: Darderi (21-It.) - Svrčina (ČR) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, Chačanov (Rus.) - Auger-Aliassime (3-Kan.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:2.
Ženy
Dvouhra - 2. kolo: Ósakaová (13-Jap.) - Siniaková (ČR) 6:2, 5:7, 6:1, Bouzková (25-ČR) - Dartová (Brit.) 6:2, 6:2, Keysová (22-USA) - Bondárová (Maď.) 5:7, 6:4, 7:6 (10:5), Šwiateková (8-Pol.) - Podoroská (Arg.) 6:3, 6:2, Mertensová (23-Belg.) - Timofejevová (Rus.) 6:2, 7:6 (7:5), Potapovová (24-Rak.) - Jeanjeanová (Fr.) 6:4, 2:6, 6:3.
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