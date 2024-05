Orchestr na ledě? Chvilku si budu zvykat, příště to bude lepší, řekl Pastrňák

Čeští hokejisté uzavřeli skupinu na mistrovství světa v Praze těsnou porážkou 3:4 v prodloužení proti Kanadě. Den po příletu se poprvé představila hlavní hvězda David Pastrňák. V zápase sice nebodoval, ale přispěl ke skvělému závěru třetí třetiny, ve kterém Češi stáhli ztrátu dvou gólů. Útočník Bostonu pak vyprávěl, že se na ledě cítil dobře.

"Energie tam byla, jen to načasování a šířka ledu jsou jiné. Chvíli mi to bude trvat, uvědomit si, že mám na ledě více času," povídal Pastrňák v rozhovoru pro Hokejka TV.

Z rozhovorů s píšícími novináři, kteří jsou na šampionátu každoročně až na konci mix zóny, se omluvil. Takový byl o něj zájem ze strany televizí.

Na ledě však vyčerpání po náročném play off v NHL a přeletu do Česka příliš nepociťoval. "Tělo se cítilo docela dobře, je to dobrý krok k tomu, aby to ve čtvrtečním čtvrtfinále bylo ještě lepší," prohodil.

Trenér Radim Rulík ho společně s bostonským parťákem Pavlem Zachou zařadil do první formace k Romanu Červenkovi. Oba chodili s kapitánem na led také coby členové elitního přesilovkového komanda.

Pastrňák ani Zacha sice nebodovali, ale byli na ledě u obou gólů, které Češi vstřelili na konci třetí třetiny při hře bez brankáře a jimiž dostali zápas do prodloužení.

"Neodehráli špatné utkání. Určitě tam ještě bude posun, ale na nějaké sehrávání není čas. Musí to fungovat hned," komentoval Rulík. "Proto jsme se rozhodli pro variantu s Romanem, protože už s Davidem něco odehráli," doplnil.

Pastrňák a Červenka byli hlavními tahouny Česka před dvěma lety na šampionátu v Tampere. Pastrňák tam zaznamenal v prvním zápase po příletu proti Lotyšsku gól a asistenci. Turnaj skončil bronzem.

V roce 2018 v Kodani vstřelil Pastrňák v duelu s Ruskem dvě branky a na jednu přihrál. Byla z toho výhra 4:3 v prodloužení. V obou případech hrál důležitou roli i Pastrňákův nerozlučný parťák David Krejčí.

"Když tehdy Pasta přijel, spustil se orchestr," vzpomínal v Praze útočník Dominik Kubalík.

Teď má Pastrňák místo Krejčího po ruce Zachu a tentokrát to v prvním představení takový orchestr jako v minulosti nebyl. Nicméně příslibem pro čtvrtfinále jejich výkon rozhodně byl.

"Chtěli jsme se Zachičem zapadnout co nejlépe, aby to co nejméně rozbilo sestavu. Na čtvrtek budeme stoprocentně lépe připraveni," ujišťoval Pastrňák.

"Je třeba se na to koukat tak, že odehráli sérii s Torontem na sedm zápasů, s Floridou na šest. Přicestovali s minimálním odpočinkem a z tréninku šli hned do zápasu. Není to pro ně jednoduché, na ledě nechali všechno," shrnul Rulík.

"Už jen papírově, když se na nás někdo podívá a vidí, že tam jsou tihle dva hráči, tak to najednou budí respekt. Jsou to dva světoví hráči a hrozně nám pomůžou," doufal Kubalík.

Pastrňáka mrzela promrhaná koncovka zápasu. Češi nedokázali využít "laufu" po vyrovnání, byť měli v prodloužení přesilovku. Nakonec v ní sami inkasovali rozhodující gól.

"Měli jsme obrovskou výhodu, jenže udělali jsme dvě malé chybičky a dostali jsme gól. To se nesmí stávat," kroutil hlavou útočník, který do Prahy přiletěl na své páté mistrovství.

Porážka za jeden bod odsoudila Čechy k čekání na výsledek večerního zápasu Švýcarska s Finskem. Pokud Švýcaři získají alespoň dva body, utkají se Češi ve čtvrtfinále s USA. Jestliže vyhraje Finsko, přijedou do Prahy na zápas s domácím výběrem Němci.