Bek, nebo útočník? Švédům je to jedno a berou jen zlato. Potrestáme je, věří Tomášek

David Tomášek byl v této sezoně nejlepším střelcem švédské ligy, na mistrovství světa v Praze pracuje jako pilná včelka ve čtvrtém útoku. Zítra čeká reprezentaci semifinále právě se Švédskem. Po výhře 1:0 s Američany dnes čeští hokejisté vyjeli k polednímu tréninku a chystají se na souboj s dalším favoritem.

Tomášek nastřílel v základní části švédské soutěže v dresu Färjestadu 25 branek a ovládl tabulku kanonýrů.

S dvaceti asistencemi k tomu skončil třetí i v celkovém bodování.

Färjestad základní část vyhrál, ale v play off překvapivě rychle vypadl, a tak Tomášek s reprezentací absolvoval podstatnou část přípravy před MS. Teď se těší na semifinále proti Švédsku.

"Nijak extra prestižní z tohoto pohledu to pro mě ale nebude, protože v sestavě mají jediného hokejistu ze švédské ligy. Ten tým je postavený na hráčích z NHL. Ale my si za tím půjdeme, se srdcem a s diváky v zádech," řekl Tomášek.

Tím hráčem ze švédské ligy je Tomáškův spoluhráč Linus Johansson, kapitán Färjestadu.

Hlavní lesk ovšem dodávají severské reprezentaci obránci Erik Karlsson z Pittsburghu, Victor Hedman z Tampy, Rasmus Dahlin z Buffala nebo útočník Joel Eriksson Ek z Minnesoty.

"Hodně si věří. Co tak probíhá ve švédských médiích, berou jen zlato, nic jiného. Věřím, že je v tom zastavíme. S Finy ve čtvrtfinále už se trochu potrápili, trápit je chceme i my," pokračoval Tomášek.

V ostravské skupině neztratili Švédové ani bod, což se na MS naposledy povedlo Rusům před pěti lety v Bratislavě. Čtvrtfinálový odpor Finska však zlomili až v prodloužení.

"Ale jen podle té sestavy, v jaké sem přijeli, je to hodně těžký soupeř," poznamenal také Ondřej Pavelec, reprezentační trenér brankářů.

"Je to komplexní tým s výbornými obránci, kteří podporují útok tak, že někdy ani nevíte, kdo je obránce a kdo útočník. Nicméně hrát proti takovému týmu už jsme si vyzkoušeli s Američany," dodal.

Škola švédských obránců je v hokejovém světě vyhlášená a jak do sebe zadáci dostávají ofenzivní návyky, to poznává i Tomášek ve Färjestadu.

"Už ve švédské lize trenéři na beky apelují, aby se nebáli útočit. Je to jejich hra, nabádají je k prolínání s útočníky. Věřím, že si to pohlídáme, zároveň je v tom můžeme potrestat," podotkl osmadvacetiletý útočník.

Švédy trénuje Sam Hallam, který má na kontě tři domácí tituly v klubu Växjö. A na severu doufají, že s hvězdným výběrem ukončí nebývale dlouhé čekání na medaili, trvající již šest let.

"Mají obrovskou individuální kvalitu, ale já věřím našemu týmu. Každý si plníme svou roli, co nejlépe umíme. I my máme obrovskou sílu," prohlásil Tomášek, který řadí postup do semifinále MS v kariéře hodně vysoko.

Zároveň odmítl, že by z českého výběru po zvládnutém čtvrtfinále spadl veškerý tlak.

"Pod nějakým tlakem pořád musíme být. A zase se těšíme na fanoušky a jejich podporu. Na Švédy to dýchne, udělá to hodně," uzavřel.

Pro sobotní semifinále, které Češi rozehrají už ve 14:20, se žádné změny v sestavě očekávat nedají. Pavelec po tréninku informoval, že nemocný útočník Jakub Flek zůstává v péči lékařů.

Na tréninku bylo jinak všech 21 hráčů do pole a všichni tři brankáři.