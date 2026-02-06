Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Sport

Zvětšování penisu může být doping. Skokani na lyžích čelí choulostivému podezření

Sport,ČTK

Mezinárodní antidopingová agentura (WADA) reagovala na spekulace, že si někteří skokani na lyžích uměle zvětšují penis, aby zmanipulovali měření rozměrů těla a získali tak aerodynamickou výhodu.

FIS Ski Jumping World Cup
Ilustrační fotoFoto: REUTERS
Generální ředitel WADA Olivier Niggli v Miláně krátce před zahájením olympijských her uvedl, že agentura prověří, zda se v případě tohoto údajného podvodu jedná o doping.

S informací přišel začátkem roku německý deník Bild. Riziko podvodu se týká klíčového měření před sezonou, kdy se vytvoří 3D model těla skokanů, na jehož základě se pak stanoví povolená velikost kombinézy, kterou nosí po zbytek sezony.

Kdyby kombinézy obsahovaly nadbytečný materiál, mohl by jim při letu dodávat větší vztlak.

Vzhledem k tomu, že rozkrok kombinéz smí dosahovat ke spodní části genitálií sportovců, dočasně zvětšený penis při měření by jim poskytoval možnost lepšího výkonu.

Bild na základě získaných informací uvedl, že si někteří skokani mohli nechat dát do penisu injekci kyseliny hyaluronové, čímž penis změní při měření rozměry a oni si zajistí větší kombinézy pro zbytek sezony.

Niggli uvedl, že WADA nemá žádné náznaky, že k těmto manipulacím dochází. Zasáhla by pouze tehdy, pokud by metoda podvádění spadala pod definici dopingu.

"Neznám detaily skoků na lyžích a to, jak tohle může ovlivňovat výkonnost, ale pokud něco takového vyjde najevo, prověříme to,“ slíbil Niggli.

„Neslyšel jsem o tom, dokud jste se o tom nezmínili. Ale rozhodně prověříme, zda to má něco společného s dopingem - jinými metodami zlepšování výkonů se nezabýváme," dodal.

Manipulace s kombinézami je ve skoku na lyžích citlivé a aktuální téma. Na loňském mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu se provalilo podvádění v norském týmu a olympijští medailisté Marius Lindvik a Johann André Forfang dostali tříměsíční distanc.

Prezident WADA Witold Baňka novinářům odpověděl se smíchem. "Skoky na lyžích jsou v Polsku velmi populární, takže vám slibuju, že se na to podívám," řekl polský šéf antidopingové agentury.

