Zlom v jednání o účasti hráčů z NHL na olympiádě. IIHF se nabídla, že zaplatí pojištění a cestu

Významný krok směrem k dohodě o účasti hráčů z NHL na olympiádě učinila ve středu IIHF, která svému zámořskému protějšku nabídla, že za hokejisty zaplatí náklady na cestu a pojištění. Mělo by jít o částku až 20 milionů dolarů (zhruba půl miliardy korun).

Ani tento krok nemusí k účasti nejlepších hokejistů planety na olympijském turnaji stačit, neboť majitelé klubů mají další požadavky, kterými chtějí kompenzovat případné přerušení zámořské soutěže během her.

Hráči z NHL startovali na olympijských hrách od roku 1998, kdy v Naganu senzačně zvítězil český tým. Při všech pěti olympiádách hradil náklady spojené s účastí hokejových hvězd, jež se v roce 2014 v Soči vyšplhaly ke 14 milionům dolarů, Mezinárodní olympijský výbor, který v této praxi odmítl pokračovat.

Dosavadní jednání o účasti hokejistů z NHL v Pchjongčchangu nebyla úspěšná. Komisionář slavné ligy Gary Bettman před pár dny uvedl, že by se fanoušci měli smiřovat s tím, že hvězdy ze zámoří na hrách nebudou. Připomněl, že přerušovat sezonu zrovna v únoru je pro NHL velmi nevýhodné.

"Nehraje se baseball ani americký fotbal. Je to jen o NHL a basketbalové NBA. A my najednou zmizíme. Nebudeme mít čím naplnit vysílání NHL Network, sociální média ani web NHL.com. Proč jsme to už pětkrát v minulosti udělali? V té době se to zdálo jako dobrý nápad, ale neměli jsme z toho žádný užitek," řekl Bettman.

Šéf IIHF René Fasel se v minulém týdnu vyjádřil, že rozhodnutí by mělo padnout do konce dubna.

