Benative
12. 2. Slavěna
Sport

Zlodějské zlato, čílí se Francouzi. Odsouzená Simonová pobouřila zvláštním gestem

Miroslav Harnoch

Je to zvláštní příběh olympijských her. Francouzská biatlonistka Julia Simonová, která ještě před necelým půl rokem stála u soudu kvůli krádeži kreditní karty, slavila zlato z vytrvalostního závodu. Její oběť, Justine Braisazová-Bouchetová, skončila až na 80. pozici. Z padoucha je hrdinka, která spustila další vlnu kontroverze drzým gestem v cíli.

Julia Simonová
Julia Simonová
Už podzimní verdikt soudu a národní lyžařské federace vzbudil vášně. V civilním životě dostala tříměsíční podmínku a pokutu.

Ruka spravedlnosti přihlédla k tomu, že se francouzská biatlonistka přiznala, že v letech 2021 a 2022 opakovaně zcizila kreditní karty své kolegyni Braisazové-Bouchetové i fyzioterapeutce francouzské reprezentace a provedla online nákupy v hodnotě 2000 eur.

Na poli sportovním vyfasovala půlroční zákaz činnosti s tím, že pouze první měsíc je nepodmíněný. Tak, aby se hlavní hvězda biatlonové reprezentace stihla připravit na olympijské hry…

A to se zřejmě vydařilo. Simonová po zlatu ze smíšené štafety byla nejlepší i ve středečním vytrvalostním závodu.

Oproti tomu její oběť Braisazová-Bouchetová pokazila, co mohla, a skončila hluboko v poli poražených na 80. místě.

To by ještě nebylo na celém příběhu tak pikantní, kdyby Simonová po projetí cílem nepředvedla gesto s přitisknutým prstem na rtech, jako by tišila své kritiky.

Její první reakce při televizním rozhovoru byla výmluvná. „Víte, já bych si přála, aby mi už všichni dali pokoj,“ řekla do kamery Eurosportu.

Na tiskové konferenci byla o něco smířlivější, protože se otázky na její zvláštní gesto v cíli množily.

„Bylo to určené jednomu konkrétnímu člověku, který tady je. Přečetla jsem si od něj včera jeden nepěkný článek a myslím, že by mi měl projevit úctu,“ naznačila, že jde o někoho z novinářů na místě.

I když možná šlo o jeden osobní vzkaz, fotka z cílového prostoru obletěla svět a zveřejnil ji i francouzský deník L’Équipe. Pod jeho příspěvkem na síti X se pak strhla diskuze fanoušků, zda je Simonová padouch, nebo hrdinka.

„Je to zlodějské zlato,“ zní komentář jednoho z nich. „Kde jsou nějaké olympijské hodnoty a zásady?“ ptá se další.

Pro Simonovou už je její trest minulostí a pod pěti olympijskými kruhy v Anterselvě ho chce definitivně hodit za hlavu.

„Už nemám komu co dokazovat. Ta věc je i v týmu uzavřená. Chci se věnovat svému sportu, podávat výkony a vyhrávat další medaile,“ dodala.

Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

