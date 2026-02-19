Zlatý a stříbrný. Jílek se pouští do bitvy o další medaili, čeká ho patnáctistovka

Sledujte online přenos z olympijského závodu rychlobruslařů na 1500 metrů, do kterého vyjede mimo jiné i dosud nejúspěšnější český sportovec her v Itálii Metoděj Jílek.
Evropané vytváří novou AI. V čem bude lepší než americká a čínská?
Evropská unie vytváří projekt velkého jazykového modelu, jehož koordinátorem je český vědec, počítačový lingvista Jan Hajič z z Matematicko-fyzikální fakulty pražské Karlovy univerzity. V čem bude nový model, který by měl být hotový do roku 2027, lepší než americké a čínské modely? A proč dosud žádná evropská AI nevznikla?
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Hotelový fantom vykrádá pokoje, ukazují záběry. Policii uniká, už ale ví, o koho jde
Vešel do hotelu, vyhledával neuzamčené dveře, v pokoji rychle odcizil, co mohl, a pak jednoduše zmizel. Kriminalisté pátrají po muži podezřelém z devíti vloupání do hotelových pokojů napříč Českou republikou, při nichž kradl mimo jiné peníze či platební karty. Podle policie se nyní zdržuje na Slovensku a do Česka dojíždí právě kvůli páchání trestné činnosti. Soud na něj vydal souhlas se zadržením.
ŽIVĚArmáda USA je zřejmě připravena zaútočit na Írán o víkendu, Trump ale zatím nerozhodl
Spojené státy budou připraveny zaútočit na Írán už tento víkend. Americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala ve čtvrtek stanice CNN. USA v současné době přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.