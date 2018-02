Zlato před zraky krále. Švédské curlerky ovládly olympijský turnaj, zdolaly i "Česnekové dívky"

před 5 hodinami

Ženy ze země tří korunek vyhrály curlingové klání pod pěti kruhy potřetí v historii.

Pchjongčchang - Švédské curlerky porazily ve finále olympijského turnaje v Pchjongčchangu 8:3 domácí Koreu a získaly po Turíně 2006 a Vancouveru 2010 třetí zlato. Bronz vybojovaly už v sobotu Japonky, které v duelu o třetí místo zdolaly 5:3 Británii.

Švédský tým skipky Anny Hasselborgové potvrdil roli favoritek a navázal na dva olympijské triumfy družstva kolem Anette Norbergové. Před čtyřmi lety byly Švédky stříbrné po finálové porážce s Kanadou, jež v Koreji skončila už v základní části a poprvé v historii zůstala bez medaile.

Hasselborgová se dočkala prvního velkého zlata poté, co prohrála ve finále posledních dvou evropských šampionátů. "Jsem strašně pyšná na členky svého týmu za to, jak hrály. Díky nim jsem to měla jednoduché. Všechny je mám ráda, jen když na ně pomyslím, chce se mi brečet," ocenila své kolegyně skipka švédského týmu.

Navzdory drtivé porážce ve finále, které vzdaly po devátém endu, dosáhly korejské curlerky největšího úspěchu v historii. Tým přezdívaný "Česnekové dívky" podle místa svého původu si získal srdce domácích příznivců, kteří v dnešním utkání o zlato vytvořili bouřlivou atmosféru.

"Je obrovská čest, že jsme mohly vybojovat první medaili pro Koreu. Hodně jsme si toho prožily, než jsme se dostaly takhle daleko," řekla skipka Kim Un-čung, jež se svými kolegyněmi prožila na kontinentálních a regionálních turnajích několik finálových porážek. "Dokonce někteří lidé žertovali, že už bych si raději měla změnit jméno, abychom vyhráli. Nejlépe na 'Kim Kum-čung'," dodala. "Un" totiž znamená v korejštině stříbro, "Kum" zlato.

Švédky, jimž z hlediště fandil i jejich král Carl XVI. Gustaf, předčily v Kangnungu své mužské kolegy. Ti v roli nejvýše nasazeného týmu v sobotním finále podlehli 7:10 Američanům. "Je to neuvěřitelné. Země jako Kanada mají milion aktivních curlerů a my ve Švédsku jen zhruba čtyři tisíce. A ony to dokázaly. Byly ledově klidné a prostě nejlepší," řekl švédský panovník.

České týmy v Koreji stejně jako na všech předchozích turnajích od olympijské premiéry v Naganu 1998 nestartovaly. Muži i ženy ztroskotali v prosincové kvalifikaci v Plzni.

