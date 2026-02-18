Zlatá oslava dojala svět. Američanka v olympijském cíli znakovala neslyšícím synům

Vítězství, které se zapíše mezi největší příběhy vrcholících olympijských her. Americká monobobistka získala vysněné zlato ve 41 letech. V cíli s ní křepčili i dva neslyšící synové a video této oslavy obletělo svět sociálních sítí.
Na kontě měla už pět olympijských medailí, tři stříbrné a dvě bronzové. Ten nejcennější jí stále scházel.
Proto, když se jí někdo před italskými hrami zeptal, pro jaký výsledek si jede, jednoznačně odpověděla: „Chci zlato, strašně moc ho chci.“
Jenže to také znamenalo přepsat americké rekordy a stát se nejstarší olympijskou vítězkou v historii USA.
O to větší euforii pocítila, když v cíli čekala, jak dopadne jízda její německé rivalky Laury Nolteové. Nakonec byla o pouhé čtyři setiny pomalejší.
„Asi to budu ještě chvíli vstřebávat. V letošní sezoně i v posledních letech bylo tolik momentů, kdy jsem si říkala, že něco takového je úplně nereálné,“ uvedla dojatá šampionka.
A není divu. Meyersová Taylorová má za sebou dva těžké porody. Dnes již šestiletý Nico se narodil s Downovým syndromem a percepční ztrátou sluchu (problém není ve vedení zvuku do ucha, ale v jeho zpracování). O dva roky mladší Noah je zcela neslyšící. Při druhém porodu byla elitní bobistka dlouho upoutána na lůžko.
„Bylo ohromně psychicky náročné zvládat péči o děti a přípravu na olympijské hry. Za hodně vděčím svému muži,“ chválila svého chotě Nica Taylora, rovněž bývalého bobistu.
I proto byla spontánní oslava v cílovém prostoru hodně emotivní a video z ní dojalo nejednoho sportovního fanouška.
Meyersová Taylorová totiž měla poblíž i oba své syny a po úvodním přívalu emocí začala potomkům, kteří nemohli vnímat bouřlivou atmosféru, znakovat: „Maminka vyhrála.“
„Ani nevím, jestli to úplně pochopili, i když jsme některé znaky pro slova jako ´boby´ nebo ´šampionka´ trénovali. Snad až budou starší a uvidí ten záznam, pochopí, co maminka dokázala a co s nimi v tu chvíli sdílela,“ řekla Američanka novinářům.
Kromě splněné velké osobní výzvy ale nečeká, že by se její život nějak změnil. „Snad je to vzkaz pro všechny, že nikdy není pozdě si splnit sen. Já jen vím, že za nějakých šest dnů budu zase vozit a vyzvedávat děti ze školy,“ usmála se.
Legendární kouč varuje před Plzní. Čeká nás ještě těžší zápas než v prosinci
Kouč Panathinaikosu očekává extrémně náročnou bitvu s Plzní a chválí její defenzivu. Tlak po špatných výsledcích odmítá.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Půlmilionová pokuta a tři měsíce vězení. Takhle skončil lupič hadů v Austrálii
Australský soud ve středu vyměřil 48letému Clintonovi Spiteriovi pokutu 33.615 australských dolarů (přes 487 tisíc Kč) a tříměsíční podmíněný trest vězení poté, co se přiznal k ulovení několika vzácných hadů v národním parku na severovýchodě kontinentu. Napsal to australský web ABC.
"Tak co, báli jste se, že vypadneme?" Slováci v laufu: Chceme vybouchat co nejvíc
Slovenští hokejisté letí olympijským turnajem v Miláně, ve čtvrtfinále suverénně spláchli Němce 6:2 a zahrají si o medaili. Postupová euforie z hráčů tryskala na všechny strany. Před čtyřmi lety v Pekingu sice Slováci vybojovali senzační bronz, ale svou jízdou v Itálii nadchli ještě více.