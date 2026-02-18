Přeskočit na obsah
Benative
18. 2. Gizela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zlatá oslava dojala svět. Američanka v olympijském cíli znakovala neslyšícím synům

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Vítězství, které se zapíše mezi největší příběhy vrcholících olympijských her. Americká monobobistka získala vysněné zlato ve 41 letech. V cíli s ní křepčili i dva neslyšící synové a video této oslavy obletělo svět sociálních sítí.

Elana Meyersová Taylorová
Elana Meyersová TaylorováFoto: REUTERS
Reklama

Na kontě měla už pět olympijských medailí, tři stříbrné a dvě bronzové. Ten nejcennější jí stále scházel.

Proto, když se jí někdo před italskými hrami zeptal, pro jaký výsledek si jede, jednoznačně odpověděla: „Chci zlato, strašně moc ho chci.“

Jenže to také znamenalo přepsat americké rekordy a stát se nejstarší olympijskou vítězkou v historii USA.

O to větší euforii pocítila, když v cíli čekala, jak dopadne jízda její německé rivalky Laury Nolteové. Nakonec byla o pouhé čtyři setiny pomalejší.

Reklama
Reklama

„Asi to budu ještě chvíli vstřebávat. V letošní sezoně i v posledních letech bylo tolik momentů, kdy jsem si říkala, že něco takového je úplně nereálné,“ uvedla dojatá šampionka.

A není divu. Meyersová Taylorová má za sebou dva těžké porody. Dnes již šestiletý Nico se narodil s Downovým syndromem a percepční ztrátou sluchu (problém není ve vedení zvuku do ucha, ale v jeho zpracování). O dva roky mladší Noah je zcela neslyšící. Při druhém porodu byla elitní bobistka dlouho upoutána na lůžko.

„Bylo ohromně psychicky náročné zvládat péči o děti a přípravu na olympijské hry. Za hodně vděčím svému muži,“ chválila svého chotě Nica Taylora, rovněž bývalého bobistu.

I proto byla spontánní oslava v cílovém prostoru hodně emotivní a video z ní dojalo nejednoho sportovního fanouška.

Reklama
Reklama

Meyersová Taylorová totiž měla poblíž i oba své syny a po úvodním přívalu emocí začala potomkům, kteří nemohli vnímat bouřlivou atmosféru, znakovat: „Maminka vyhrála.“

„Ani nevím, jestli to úplně pochopili, i když jsme některé znaky pro slova jako ´boby´ nebo ´šampionka´ trénovali. Snad až budou starší a uvidí ten záznam, pochopí, co maminka dokázala a co s nimi v tu chvíli sdílela,“ řekla Američanka novinářům.

Kromě splněné velké osobní výzvy ale nečeká, že by se její život nějak změnil. „Snad je to vzkaz pro všechny, že nikdy není pozdě si splnit sen. Já jen vím, že za nějakých šest dnů budu zase vozit a vyzvedávat děti ze školy,“ usmála se.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto
Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto
Alena Schillerová, ministryně financí, politička, gesto

ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií

Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku

Američané, Ukrajinci a Rusové ve středu dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama