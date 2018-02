Kde hledat favoritky? Jednou z největší bude Němka Laura Dahlmaierová, která už na letošních Hrách vybojovala tři medaile - dvě zlata a jeden bronz. Vynikající formu potvrzuje i Anastasia Kuzminová ze Slovenska, jež vybojovala už dvě stříbra a o slovo se bude chtít přihlásit i senzační vítězka vytrvalostního závodu Švédka Oebergová. Poprvé na ZOH 2018 by chtěla na stupně vítězů i Finka Kaisa Mäkäräinenová, Dorothea Wiererová z Itálie či Darja Domračevová z Běloruska.

Do závodu vyrukují i dvě české závodnice. Veronika Vítková by ráda navázala na bronz ze sprintu a bude opět jako lvice bojovat o co nejlepší umístění. Její kolegyně Markéta Davidová si ve vytrvalostním závodě zlepšila osobní rekord, když skončila na 15. místě, a dnes bude chtít své maximum vylepšit. Máme se rozhodně na co těšit.