Zatímco český tým většina fanoušků zná, jelikož jsem v něm hvězdy evropských soutěží a bývalí hráči NHL, tým USA je pro mnohé velkou neznámou. Hráči hrající v Evropě nebo ti ze zámořských univerzit. V zápase proti Slovensku se například třemi asistencemi blýskl útočník Troy Terry. Že vám to jméno nic neříká? Něco by přeci jen mohlo. Dvacetiletý Terry byl draftován v roce 2015 Anaheimem a momentálně hraje na denverské univerzitě. Fanoušci by jej však mohli znát milého juniorského šampionátu. V semifinále proti Rusku totiž Terry skóroval v samostatných nájezdech hned 3x a vždy mezi nohy ruského brankáře Samsonova. Jednou se v této disciplíně prosadil i ve finále s Kanadou a byl jedním ze strůjců zlaté medaile amerických mladíků.