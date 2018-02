Startovní listina

1. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

2. Hanna Öbergová (SWE)

3. Denise Herrmannová (GER)

4. Nicole Gontierová (ITA)

5. Iryna Krjuková (BLR)

6. Susan Dunkleeová (USA)

7. Anastasija Merkušinová (UKR)

8. Anais Bescondová (FRA)

9. Selina Gasparinová (SUI)

10. Weronika Nowakowská-Ziemniaková (POL)

11. Marte Olsbuová (NOR)

12. Veronika Vítková (CZE)

13. Johanna Talihärmová (EST)

14. Franziska Hildebrandová (GER)

15. Darja Domračevová (BLR)

16. Fujuko Tačizakiová (JPN)

17. Tatjana Akimovová (OAR)

18. Galina Višněvská (KAZ)

19. Kaisa Mäkäräinenová (FIN)

20. Či-hi Mun (KOR)

21. Mari Laukkanenová (FIN)

22. Rosanna Crawfordová (CAN)

23. Laura Dahlmeierová (GER)

24. Eva Puskarčíková (CZE)

25. Anastasia Kuzminová (SVK)

26. Valj Semerenková (UKR)

27. Anja Erženová (SLO)

28. Marie Dorinová Habertová (FRA)

29. Elisa Gasparinová (SUI)

30. Mona Brorssonová (SWE)

31. Federica Sanfilippová (ITA)

32. Éva Tófalviová (ROU)

33. Vita Semerenková (UKR)

34. Katharina Innerhoferová (AUT)

35. Justine Braisazová (FRA)

36. Jessica Jislová (CZE)

37. Daniela Kadevová (BUL)

38. Naděžda Skardinová (BLR)

39. Vanessa Hinzová (GER)

40. Ťia-lin Tchang (CHN)

41. Laura Toivanenová (FIN)

42. Irina Varviněcová (UKR)

43. Olga Poltoraninová (KAZ)

44. Uljana Kajševová (OAR)

45. Anna Frolinová (KOR)

46. Emilija Jordanovová (BUL)

47. Clare Eganová (USA)

48. Lisa Vittozziová (ITA)

49. Julia Ransomová (CAN)

50. Krystyna Guziková (POL)

51. Amanda Lightfootová (GBR)

52. Anaïs Chevalierová (FRA)

53. Sari Furujová (JPN)

54. Natalja Kočerginová (LTU)

55. Paulina Fialková (SVK)

56. Urška Pojeová (SLO)

57. Dorothea Wiererová (ITA)

58. Baiba Bendiková (LAT)

59. Tiril Eckhoffová (NOR)

60. Venla Lehtonenová (FIN)

61. Emma Lunderová (CAN)

62. Lena Häckiová (SUI)

63. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)

64. Joanne Firesteelová Reidová (USA)

65. Desislava Stojanovová (BUL)

66. Ivona Fialková (SVK)

67. Nadzeja Pisaravová (BLR)

68. Magdalena Gwizdońová (POL)

69. Linn Perssonová (SWE)

70. Jen Čang (CHN)

71. Markéta Davidová (CZE)

72. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

73. Alina Rajkovová (KAZ)

74. Rina Micuhašiová (JPN)

75. Diana Rasimovičiuteová (LTU)

76. Dunja Zdoucová (AUT)

77. Monika Hojniszová (POL)

78. Jurie Tanakaová (JPN)

79. Terezia Poliaková (SVK)

80. Megan Tandyová (CAN)

81. Emily Dreissigackerová (USA)

82. Darja Kliminová (KAZ)

83. Elisabeth Högbergová (SWE)

84. Eun-džung Ko (KOR)

85. Milena Todorovová (BUL)

86. Synnøve Solemdalová (NOR)

87. Irene Cadurischová (SUI)