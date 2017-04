Zimní olympiáda v Turecku? Erdogan zvažuje kandidaturu pro rok 2026

před 56 minutami

V tureckých provinciích Erzurum, Erzincan a Kars by se za devět let mohly uskutečnit zimní olympijské hry. Prezident Erdogan zvažuje kandidaturu poté, co Turecko neuspělo ve volbách dějiště pro letní olympijské hry v roce 2020.

Istanbul - Turecko zvažuje podle prohlášení prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana kandidaturu na zimní olympijské hry v roce 2026, které by se mohly uskutečnit v provinciích Erzurum, Erzincan a Kars na východě země. Erdogan to prohlásil v Ezurumu v rámci kampaně před referendem o ústavní reformě, která mimo jiné slibuje posílení prezidentských pravomocí.

"Zimní olympijské hry by Erzurumu slušely. Chystáme se připravit kandidaturu na rok 2026," prohlásil Erdogan v hlavním městě stejnojmenné provincie. Erzurum hostil v roce 2011 zimní univerziádu.

Turecko se v minulosti několikrát ucházelo o právo uspořádat letní olympijské hry, naposledy neuspělo ve volbách dějiště OH 2020, v nichž dostalo přednost Tokio. Na hostitele zimní olympiády ještě nikdy nekandidovalo.

O pořadatelích zimních her v roce 2026 se bude rozhodovat v létě 2019. Tento týden oznámil vážný zájem švýcarský Sion, jeho možnými soupeři jsou Stockholm, Innsbruck, Calgary, Lillehammer, Sapporo a Almaty. Příští rok se ZOH uskuteční v korejském Pchjongčchangu, v roce 2022 je uspořádá Peking.

