Absurdní, nesmyslná doba, láteří firmy. Sžírá je olympijské embargo, použít nesmí ani slovo zima

🤐🤦‍♂️ Dostali jsme přes prsty!🤘 A to dokonce od ČOV/MOV!🦖 Bohužel to znamená následující ➡️ Po dobu Olym...těch skvělejch závodů v Koreji, na který se 4 roky tak těšíme, nesmíme vás, naše milovaný Vagusy, o ničem a o nikom zainteresovaným informovat. Nesmíme ani ukázat 📸 fotku, sdílet odkaz na nějaký tematický článek nebo NEDEJBOŽE napsat jméno onoho sportovce... Jinak prej hrozí, že bychom si mohli strašně narvat kapsy... 💵🤑 Dál bychom prej nejspíš strašně pošpinili tradici a hodnoty celé akce, protože bychom ukázali něčí fotku, jak se raduje, a to kdyby se stalo, tak nás zavřou až z toho zčernáme, protože co nám je sakra po tom, že někdo někde něco vyhrál, žejo?😧 A jít za katr teď žádnej Vagus nemá uplně v plánu...🤗 😎 Takže - v trošku "Voldemortím" režimu - nám tedy dovolte popřát všem 🇨🇿️ sportovcům, jejichž jména se nesmí do 1.3. vyslovit, aby nás co nejlíp reprezentovali na závodech, jejichž název byl komplikovanej i bez čupr zákona 60/2000 Sb. a kterej jsme se cca před týdnem teprv naučili vyslovit...🤐🤔 Obzvláště pak držíme pěsti těm "našim" rajderům a rajderkám z VagusTeamu. GO FOR GOLD!✊😚🥇 A vám všem díky za to, že jste s námi i v týhle nesmyslný době! 😍 PS: Pro nějaký zákulisní info sledujte oficiální profil našeho generálního Vaguse Banyho ... kterej tady bohužel nemůžem označit. 😂🤦‍♂️ #dontbecool #bevagus #sejdemesenamírově #ondřeybrnk #efazámková #vendoolahopyakova #jendahoudek #vagusteam