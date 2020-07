Medvídek Míša osiřel. Zemřel autor maskota olympiády v Moskvě

Ve věku 84 let zemřel ruský výtvarník Viktor Čižikov, tvůrce maskota olympijských her v roce 1980. Jeho slavný medvídek Míša si dokázal získat srdce milionů fanoušků, třebaže moskevské hry bojkotovalo na šest desítek zemí na protest proti invazi Sovětského svazu do Afghánistánu.

O Čižikovově úmrtí informovalo nakladatelství, pro které pracoval jako ilustrátor především dětských knih. "Je symbolické, že nás opustil právě v době, kdy si připomínáme výročí moskevské olympiády," uvedli jeho zástupci na facebooku. Čižikovův Míša uspěl podle webu MOV v soutěži, v níž komise vybírala z 60 návrhů na maskota moskevských her. Více než tři desítky let poté pamětníky zarazilo, nakolik se s jeho dílem shodoval polární medvídek, jeden z maskotů zimní olympiády 2014 v Soči. "Ten bílý méďa, kterého vybrali, je celý okopírovaný od mého: oči, nos, pusa, úsměv, i když i to pokazili," rozhořčil se tehdy umělec v moskevském rozhlasu.