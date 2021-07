Že jsou Japonci proti olympiádě? Nechápu, na nás všichni mávají, diví se Lavický

V olympijské vesnici je nejdéle ze všech Čechů, byť v malé, speciální, jachtařské, odříznuté od té centrální v srdci Tokia. Windsurfař Karel Lavický už stihl nasát trochu japonské atmosféry a stále ho překvapuje, kde se berou zprávy, že místní olympijské hry nechtějí. Však má s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a stejně jako Japonce ani jeho nic nerozhodí, včetně blížícího se tajfunu.

Tokio (od našeho zpravodaje) - Nikde davy turistů v národních barvách, žádné přeplněné fanzóny. Nebýt pár ukazatelů přilepených na stožárech veřejného osvětlení a transparentů označující jednotlivá sportoviště, možná byste ani nepoznali, že v Tokiu právě probíhají olympijské hry.

Moc dobře už to poznal windsurfař Karel Lavický. Ten s trenérem, technikem či fotografem v jedné osobě Patrikem Polákem přicestoval do Japonska už 13. července. Od té doby tak měl dost času na rozkoukání se v olympijské bublině v Enoshimě, asi hodinu jízdy od hlavního města.

"Jachting a windsurfing je totiž poměrně náročný sport na logistiku, a tak dostal od organizátorů výjimku, že můžou sportovci do dějiště přijet dřív než ostatní. Za tu dobu tady můžu říct, že to je hodně jiná a zvláštní olympiáda než ty předchozí," přiznal v rozhovoru pro Aktuálně.cz už trojnásobný olympionik Lavický.

Absence diváků pro něj není až tak zásadní problém jako omezení pohybu, nemožnost se podívat na jiné sporty a neustálá izolace na pokoji. Japonská vláda ve spolupráci s pořadateli tím chrání občany před potenciálním šířením koronaviru. Navíc nechtějí dráždit místní, kteří jsou prý podle průzkumů výrazně proti pořádání sportovního svátku.

"Nechápu, kde se tyhle zprávy berou. Vůbec jsem se s nějakým nesouhlasem nesetkal, když se přesouváme z hotelu do mariny, tak na nás lidi mávají. Je tu spousta dobrovolníku, kteří se usmívají, jsou nadšení," uvedl.

Pravda je, že se to v japonských médiích pěti kruhy jen hemží. Stačí zapnout televizi, když zrovna netrefíte pořad o vaření, pravděpodobně zrovna poběží nějaký sportovní přenos. Stejně tak na stránkách novin mezi japonskými znaky probleskují obrázky sportovců.

A spolu s nimi ale je tam ale mapička východního pobřeží, ke které se blíží dofialova zabarvené oko. Vedle olympijských výkonů Japonci čile rozebírají i blížící se tajfun, který by měl v pondělí večer, nebo spíše v úterý přes den přejít i přes Tokio.

I když to domorodci soudě podle reakcí v médiích berou jako rutinní záležitost a tahle "japonská bouřka" s větrem o rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu je nemůže překvapit, organizátoři her už raději přesunuli veslařské soutěže, aby nic neriskovali.

"My máme podle programu v úterý volný den, takže nás se to netýká. Uvidíme, jak udeří tady v Enoshimě, nemyslím si, že bude moc silný. Problém bývá, když s sebou přinese velké vlny, to pak úplně vypláchnou marinu a všechno tam pak plave. Myslím ale, že Japonci mají detailní předpovědi a včas by nás upozornili, že si máme věci přesunout do bezpečí, to se nestalo," prohlásil Lavický.

Co se týče předpovědí počasí, sám se o ně musí jako windsurfař před závody zajímat. "Podívám se vždycky, odkud bude foukat, jak silný bude vítr. Do detailů se úplně nepouštím, to Patrik se tomu věnuje víc, ale taky na to nemá moc čas. Je to o dalším člověku, který by studoval vodu i mořské proudy," krčí rameny český reprezentant.

V neděli už absolvoval první rozjížďky ve třídě RS:X a patří mu po nich 23. místo. "Bylo to takové nahoru dolů. Hodně náročné podmínky, vítr nestálý, chvíli vůbec nefoukalo. Jsem ale hlavně rád, že už to začalo. Sezení na pokoji a koukání na televizi už mě nebavilo," dodává s úsměvem.