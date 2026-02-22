Ze 650 koní do ledového koryta. Pilotka formule vyměnila volant za táhla bobu

Začít olympijskou kariéru není nikdy pozdě. To na čerstvě skončených hrách dokázala v ledovém korytě v Cortině d'Ampezzo 37letá pilotka italského ženského monobobu i dvojbobu Simona de Silvestrová.
Ovšem s řízením něčeho rychlého má tahle rodačka ze švýcarského Thunu zkušeností víc než dost.
Vždyť absolvovala desítky formulových závodů včetně slavného klání Indy 500 v americké sérii IndyCar.
Ve sportu se někdy rodí příběhy, které nemají s logikou nic společného, zato mnohé s odvahou a touhou překročit vlastní hranice.
Na zimních olympijských hrách žila jedním takovým příběhem De Silvestrová.
Pilotku, kterou fanoušci rychlých kol znají z Indy 500, testů ve formuli 1 i z elektrické série formule E, teď čekalo úplně jiné dobrodružství.
Rodilá Švýcarka s italskými kořeny a závodící na hrách pod italskou vlajkou se rozhodla pro neobvyklý přechod – ze světa motorů se vydala rovnou na led, kde volant vyměnila za dvě řídicí rukojeti spojené lanky s přední nápravou bobu.
S bobovým tréninkem začala v březnu 2022. Cíl byl jasný: dostat se za další čtyři roky na olympiádu.
"Když jsem viděla olympijské sportovce, byla to pro mě obrovská inspirace. Vědět, že i já jsem teď olympioničkou, je velmi zvláštní pocit,“ řekla po své první olympijské jízdě v monobobu.
De Silvestrová, občas přezdívaná "Železná dáma“, dokázala zajet ve Světovém poháru několik slušných výsledků, které jí zajistily účast na hrách v obou disciplínách – monobobu i dvojbobu.
Ovšem olympijská konkurence byla tvrdá, a tak De Silvestrová obsadila v obou kategoriích 23. pozici.
"Bylo to jako z úplně jiného světa. V závodních vozech cítíte pod sebou 650 koní, ale tady je to najednou jen o mně a o tom, jak ten bob zvládnu na trati,“ popisovala odlišnosti nové výzvy.
Začátky byly těžké, zejména technika startu, která rozhoduje o celkovém čase víc, než by se na první pohled zdálo. "Musíte být naprosto přesní. Když to nezvládnete na začátku, je těžké to dohnat,“ dodala.
Tento příběh není jen zápisem do olympijské výsledkové listiny. De Silvestrová se stala první ženou ze světa motorsportu, která se probojovala v bobu až na zimní hry, přestože její cesta vedla přes IndyCar, formuli E i testování formule 1.
Ukázala tak, že sportovní sny mohou mít mnoho podob a hranice mezi disciplínami nejsou tak nepřekonatelné, jak se zdá.
"Musím si to pořád připomínat. Vidět ty prsteny pěti kruhů a vědět, že jsem tady,“ řekla s úsměvem, když popisovala pocity z olympijského debutu. V hlavě už má další výzvy, tou největší je start v legendární čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.
