Benative
23. 2. Svatopluk
Sport

Ze 650 koní do ledového koryta. Pilotka formule vyměnila volant za táhla bobu

Radek Vičík

Začít olympijskou kariéru není nikdy pozdě. To na čerstvě skončených hrách dokázala v ledovém korytě v Cortině d'Ampezzo 37letá pilotka italského ženského monobobu i dvojbobu Simona de Silvestrová.

Simona de Silvestrová pilotuje italský dvojbob na ZOH 2026.
Simona de Silvestrová pilotuje italský dvojbob na ZOH 2026.Foto: REUTERS
Ovšem s řízením něčeho rychlého má tahle rodačka ze švýcarského Thunu zkušeností víc než dost.

Vždyť absolvovala desítky formulových závodů včetně slavného klání Indy 500 v americké sérii IndyCar.

Ve sportu se někdy rodí příběhy, které nemají s logikou nic společného, zato mnohé s odvahou a touhou překročit vlastní hranice.

Na zimních olympijských hrách žila jedním takovým příběhem De Silvestrová.

Pilotku, kterou fanoušci rychlých kol znají z Indy 500, testů ve formuli 1 i z elektrické série formule E, teď čekalo úplně jiné dobrodružství.

Rodilá Švýcarka s italskými kořeny a závodící na hrách pod italskou vlajkou se rozhodla pro neobvyklý přechod – ze světa motorů se vydala rovnou na led, kde volant vyměnila za dvě řídicí rukojeti spojené lanky s přední nápravou bobu.

S bobovým tréninkem začala v březnu 2022. Cíl byl jasný: dostat se za další čtyři roky na olympiádu.

"Když jsem viděla olympijské sportovce, byla to pro mě obrovská inspirace. Vědět, že i já jsem teď olympioničkou, je velmi zvláštní pocit,“ řekla po své první olympijské jízdě v monobobu.

De Silvestrová, občas přezdívaná "Železná dáma“, dokázala zajet ve Světovém poháru několik slušných výsledků, které jí zajistily účast na hrách v obou disciplínách – monobobu i dvojbobu.

Ovšem olympijská konkurence byla tvrdá, a tak De Silvestrová obsadila v obou kategoriích 23. pozici.

"Bylo to jako z úplně jiného světa. V závodních vozech cítíte pod sebou 650 koní, ale tady je to najednou jen o mně a o tom, jak ten bob zvládnu na trati,“ popisovala odlišnosti nové výzvy.

Začátky byly těžké, zejména technika startu, která rozhoduje o celkovém čase víc, než by se na první pohled zdálo. "Musíte být naprosto přesní. Když to nezvládnete na začátku, je těžké to dohnat,“ dodala.

Simona de Silvestrová
Simona de Silvestrová startovala ve formulovém závodě Indy 500 celkem šestkrát.Foto: Indycar Media

Tento příběh není jen zápisem do olympijské výsledkové listiny. De Silvestrová se stala první ženou ze světa motorsportu, která se probojovala v bobu až na zimní hry, přestože její cesta vedla přes IndyCar, formuli E i testování formule 1.

Ukázala tak, že sportovní sny mohou mít mnoho podob a hranice mezi disciplínami nejsou tak nepřekonatelné, jak se zdá.

"Musím si to pořád připomínat. Vidět ty prsteny pěti kruhů a vědět, že jsem tady,“ řekla s úsměvem, když popisovala pocity z olympijského debutu. V hlavě už má další výzvy, tou největší je start v legendární čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans.

Pavel o něm řekl, že je odporný. To Trump neřeší, říká analytik. Má to ale podmínku

Zbrojte, kupujte americký plyn, zastavte masovou imigraci! To radí Evropanům Paul McCarthy z konzervativního think-tanku Heritage Foundation, blízkého Bílému domu. V Praze byl na pozvání Pražského centra transatlantických vztahů CEVRO Univerzity. Trump podle něj není ideologický člověk. „Je to byznysmen. Je schopen si vybudovat celkem přátelské vztahy i s lidmi, na které předtím útočil.“

Europarlament
Europarlament
Europarlament

Europarlament po rozhodnutí soudu v USA odložil projednávání obchodní dohody

Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod odložil hlasování o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy na neurčito. Na sociální síti X to v pondělí oznámil předseda výboru Bernd Lange. Poslanci se rozhodli projednávání dohody pozastavit s ohledem na rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, podle nějž jsou cla uvalená na řadu zemí světa včetně EU nezákonná.

