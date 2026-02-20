Zdráhalová skončila na patnáctistovce za nejlepší desítkou

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 m 14. místo.
Zdráhalová vyrazila do závodu v poslední dvojici spolu s Miho Takagiovou z Japonska. V cíli na vítěznou Nizozemku Antoinettu Rijpmaovou-De Jongovou ztratila 2,84 sekundy.
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 1500 m: 1. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 1:54,09, 2. Wiklundová (Nor.) 1:54,15, 3. Maltaisová (Kan.) 1:54,40, 4. Boweová (USA) 1:54,70, 5. Koková (Niz.) 1:54,79, 6. Takagiová (Jap.) 1:54,87, ...14. Zdráhalová (ČR) 1:56,93.
Aktualizujeme…
ŽIVĚZvažuji omezený vojenský úder, připustil Trump. Írán chce přimět k nové jaderné dohodě
Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
Nevím, co se dělo, přiznal Krčmář. Sahal po senzaci, Soukalová by se prý chovala jinak
Jel dvacátý olympijský závod svého života. Pravděpodobně ten úplně poslední. A nebyl v něm daleko od senzační medaile. Český biatlonista Michal Krčmář předvedl v Anterselvě výborný výkon v závodu s hromadným startem, před poslední střeleckou položkou útočil na nejvyšší příčky. Rychlopalba na riziko se mu ale nevyplatila. Podle Krčmáře byl na vině větrný poryv.
Jde o „body nezlomnosti“. Novinář popisuje humanitární katastrofu přímo z Ukrajiny
Ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu dál ochromují život v zemi. V Kyjevě, kde se teploty v posledních dnech propadly až k minus dvaceti stupňům, řeší tisíce lidí výpadky tepla i elektřiny. Přímo z ukrajinské metropole situaci popsal redaktor Aktuálně.cz Jaroslav Synčák.
Síť X se odvolala proti pokutě 120 milionů eur. Dostala ji za porušení pravidel obsahu
Sociální síť X miliardáře Elona Muska podala odvolání k nejvyššímu soudu Evropské unie proti pokutě 120 milionů eur (2,9 miliardy korun), kterou dostala loni v prosinci od Evropské komise za porušení pravidel pro digitální obsah. V pátek to oznámila sociální síť ve svém příspěvku na X.