Sport

Zdráhalová skončila na patnáctistovce za nejlepší desítkou

Sport,ČTK

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová obsadila v olympijském závodě na 1500 m 14. místo.

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m na ZOH 2026
Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 m na ZOH 2026Foto: REUTERS
Reklama

Zdráhalová vyrazila do závodu v poslední dvojici spolu s Miho Takagiovou z Japonska. V cíli na vítěznou Nizozemku Antoinettu Rijpmaovou-De Jongovou ztratila 2,84 sekundy.

Rychlobruslení (Milán):

Ženy - 1500 m: 1. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 1:54,09, 2. Wiklundová (Nor.) 1:54,15, 3. Maltaisová (Kan.) 1:54,40, 4. Boweová (USA) 1:54,70, 5. Koková (Niz.) 1:54,79, 6. Takagiová (Jap.) 1:54,87, ...14. Zdráhalová (ČR) 1:56,93.

Aktualizujeme…

