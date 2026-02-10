"Zabij se, zlom si vaz." Lyžař čelí brutálním výhrůžkám kvůli "vyčůranému" vzkazu

Britský freestyle lyžař Gus Kenworthy se připojil k osobnostem, které vyjádřily nesouhlas s postupem amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Na zimních olympijských hrách si k tomu vybral netradiční způsob a teď čelí výhrůžkám i homofobním komentářům.
„Fuck ICE.“
Tak zněl vzkaz, který čtyřiatřicetiletý Kenworthy přidal do příspěvku na svůj instagramový profil.
Popularitě jeho postu přidala forma, kterou se držitel stříbrné medaile ze slopestylu na OH 2014 rozhodl svůj názor podat.
Vytvořil ho totiž do sněhu svou močí.
„Na svých prvních dvou olympiádách jsem reprezentoval USA a získal jsem stříbro. Teď tam žiju. Takže ano, záleží mi na USA a záleží mi na tom, co se tam děje,“ vysvětloval Kenworthy na Instagramu.
Ve Spojených státech totiž od dvou let vyrůstal. Kvůli matce, která je Britka, ale od roku 2019 reprezentuje rodné Spojené království. „Chci, aby na mě byla pyšná,“ vysvětloval lyžař, jenž je i úspěšný youtuber a zahrál si v několika filmech.
Pod příspěvkem Kenworthy vyzýval, aby Američané nebyli pasivní. „Můžete zavolat svému senátorovi a vyzvat ho, aby se postavil proti ICE a vyvíjel na ni tlak během současných jednání o dalším financování,“ apeloval.
Imigrační agenti v lednu v Minneapolisu zastřelili dva Američany, což v Minnesotě i po celé zemi vyvolalo vlnu odporu a protestů proti brutálním taktikám imigračních úřadů.
Kvůli současným náladám ve společnosti americká výprava na olympijských hrách v Itálii dokonce raději přejmenovala svůj reprezentační dům z „The Ice House“ (Ledový dům) na „The Winter House“ (Zimní dům).
Poté, co Kenworthy příspěvek zveřejnil, zasypaly jeho sociální sítě nenávistné a homofobní zprávy, neboť se otevřeně přihlásil k homosexuální orientaci.
„Lidé mi píšou, ať se zabiju. Vyhrožují mi, přejí si, aby viděli, jak si během závodu zničím koleno nebo zlomím vaz, nadávají mi. Je to šílené,“ posteskl si lyžař, který před čtyřmi lety ukončil kariéru, ale kvůli probíhající olympiádě se k závodění vrátil a dokázal se na hry kvalifikovat.
I když jsou politické projevy pod pěti kruhy zakázané, Kenworthymu žádný postih nehrozí a na své čtvrté olympiádě bude moci závodit.
Mezinárodní olympijský výbor již vydal prohlášení, že pravidla neporušil a že se jednalo o soukromou aktivitu sportovce. Podobné stanovisko vydala i britská olympijská výprava.
