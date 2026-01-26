Za zlato 2,4 milionu. Paraolympionikům dá ale vláda plnou odměnu jen za jednu medaili

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo v individuálních sportech slíbila česká vláda odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun.
V případě skupinových sportů budou odměny propočítávány podle koeficientů. Po dnešním zasedání vlády to řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé).
Stejné ocenění má připadnout i vítězným paraolympionikům.
Získá-li reprezentant na olympijských hrách více medailí, bude každá medaile oceněna zvlášť bez krácení.
Paraolympionik ovšem dostane plnou finanční odměnu pouze za svou nejcennější medaili. Za každou další medaili obdrží odměnu sníženou o 50 procent.
Čeští medailisté z nadcházejících zimních olympijských her dostanou stejné odměny jako za úspěchy na letních olympiádách v Paříži 2024 či v Tokiu 2021. Stejné sumy inkasovali medailisté i ze zimní olympiády 2022 v Pekingu.
Česká výprava na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo bude mít 113 sportovců. Je to stejný počet, jaký se zúčastnil dosud rekordních zimních her v Pekingu v roce 2022. Tam sice v nominaci bylo 116 olympioniků, ale někteří kvůli zranění a koronaviru do soutěží nezasáhli.
Podruhé za sebou je v českém týmu pro zimní olympiádu více než stovka sportovců. Napomáhá k tomu především účast obou hokejových týmů, které dohromady tvoří 48 hráčů a hráček. Výprava je tak o něco větší než na letních hrách 2024 v Paříži, kde bylo 111 českých sportovců.
