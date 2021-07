Za medaili mělo být štěně, slzela Fišerová. I tak na sebe bude pyšná

Zatímco kvalifikaci do finále zvládla skvěle, po boji o medaile za mokrou rouškou neskrývala slzy. Česká kanoistka nezvládla poslední tokijský slalom a pod pěti kruhy skončila šestá. Víc než pokažená jízda jí ale mrzí odměna, o kterou přišla.

Co se ve vás teď odehrává?

Jsem smutná, zklamaná, ale myslím, že jsem tu předvedla výkony, na které budu hrdá, až budu z olympiády odjíždět. Nejvíc mě mrzí štěně, které za olympiádu mělo být. Měla jsem dostat borderku a mít už celkem dva pejsky. Snad si u toho rodiče poplakali taky a slitují se nade mnou.

Co se vlastně stalo, proč se vám finálová jízda nepovedla?

Nevím, kde byla chyba. Musím se na to podívat na video. Ale odstartovala jsem v pohodě, ani žádnou nervozitu jsem necítila. Ale jsem pyšná, že jsem to nevzdala hned za třetí brankou a bojovala jsem až do konce. Určitě to bude vzácná zkušenost a budu bojovat i o Paříž.

Nedošly vám během finále síly?

Síly byly. Trošičku jsem cítila ruce, ale za zimní přípravu jsem tohle zažila hodněkrát, takže rozhodně jsem ještě mohla. Spíš jsem ke konci byla z toho všeho smutná, takže úplně poslední záběr jsem vypustila, protože už jsem věděla, že to nebude stačit.

Přitom v semifinále jste na startu vypadala nervózně, ale předvedla jste sebevědomou jízdu…

Je pravda, že v semifinále to bylo před startem paradoxně horší. Když jsem vyjela pás nahoru na start, já najednou nevěděla, jak se drží pádlo. Kdybych to dala komukoli z vás, tak by to v tu chvíli vypadalo stejně. Na trati jsem to pak ale ustála a vyjela si finále. Na to jsem třeba hrdá.

Je pro vás dnešní neúspěch o to větší motivací pro další olympiádu za tři roky?

Já těm holkám konkuruju dlouhodobě, to není o motivaci. Spíš jsem chtěla ve finále zajet jízdu, se kterou bych byla spokojená. A co si budeme povídat, chyby tam byly. To bude chtít vylepšit nejen do příští olympiády ale i do mistrovství světa.