Přeskočit na obsah
Benative
31. 1. Marika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Z ohnivé výhně na olympiádu. Tak se rodila křišťálová odměna pro české medailisty

Milano Cortina 2026 - Výroba trofeje Lasvit
Milano Cortina 2026 - Výroba trofeje Lasvit
Milano Cortina 2026 - Výroba trofeje Lasvit
Milano Cortina 2026 - Výroba trofeje Lasvit
Milano Cortina 2026 - Výroba trofeje Lasvit
Zobrazit
16 fotografií
Výroba trofejí pro české medailisty za ZOH 2026 ve sklárnách Lasvit |
Foto: Barbora Reichová
Sport

Výjimečné ručně foukané trofeje pro české medailisty z olympiády v v Miláně a Cortině d'Ampezzo vznikly v dílnách sklářů Lasvitu jako originální pocta výkonu a vytrvalosti.

Prohlédnout 16 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Fotbal - Chance Liga - 25/26 - Dukla - Sparta
Fotbal - Chance Liga - 25/26 - Dukla - Sparta
Fotbal - Chance Liga - 25/26 - Dukla - Sparta

Haraslín srazil Duklu a Sparta má tři body, Jablonci stačil jeden gól

Fotbalisté Sparty zahájili ligové jaro výhrou 3:0 na Dukle. Zápas 20. kola rozhodl Lukáš Haraslín, který dal dva góly. Třetí přidal střídající debutant Joao Grimaldo. Letenští si udrželi druhou příčku a minimálně do neděle snížili v neúplné tabulce na čtyři body ztrátu na Slavii, která má k dobru utkání v Pardubicích. Dukla se propadla na poslední příčku, v závěru dohrávala bez Mouhameda Traorého.

Ve filmu Rozvod za časů války se manželský pár musí vyrovnat s problémy ve vztahu i s procesem odloučení na pozadí uprchlické krize ve Vilniusu v roce 2022.
Ve filmu Rozvod za časů války se manželský pár musí vyrovnat s problémy ve vztahu i s procesem odloučení na pozadí uprchlické krize ve Vilniusu v roce 2022.
Ve filmu Rozvod za časů války se manželský pár musí vyrovnat s problémy ve vztahu i s procesem odloučení na pozadí uprchlické krize ve Vilniusu v roce 2022.

Film Rozvod za časů války, na němž se podíleli i Češi, má cenu festivalu Sundance

Koprodukční film Rozvod za časů války, který podpořil i Český audiovizuální fond, získal cenu za režii na 42. ročníku amerického festivalu nezávislých filmů Sundance. Snímek s názvem Skyrybos karo metu režíroval litevský režisér Andrius Blaževičius, koprodukovali ho Jakub Košťál a Vratislav Šlajer z české produkční společnosti Bionaut. V Česku má být film uveden v druhé půlce roku 2026.

Catherine O'Hara (O'Harová), herečka
Catherine O'Hara (O'Harová), herečka
Catherine O'Hara (O'Harová), herečka

Zemřela herečka Catherina O'Haraová. Hrála Kevinovu matku ve filmech Sám doma

V 71 letech v pátek v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku malého Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama