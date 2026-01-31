Z ohnivé výhně na olympiádu. Tak se rodila křišťálová odměna pro české medailisty

Výjimečné ručně foukané trofeje pro české medailisty z olympiády v v Miláně a Cortině d'Ampezzo vznikly v dílnách sklářů Lasvitu jako originální pocta výkonu a vytrvalosti.
Haraslín srazil Duklu a Sparta má tři body, Jablonci stačil jeden gól
Fotbalisté Sparty zahájili ligové jaro výhrou 3:0 na Dukle. Zápas 20. kola rozhodl Lukáš Haraslín, který dal dva góly. Třetí přidal střídající debutant Joao Grimaldo. Letenští si udrželi druhou příčku a minimálně do neděle snížili v neúplné tabulce na čtyři body ztrátu na Slavii, která má k dobru utkání v Pardubicích. Dukla se propadla na poslední příčku, v závěru dohrávala bez Mouhameda Traorého.
„Ohromný Putinův humanismus.“ Kreml slíbil Kyjevu odpočinek, má to ale háček
Kyjev a další velká města si možná na chvilku odpočinou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, že kvůli chladnému zimnímu počasí na týden přestane útočit na Kyjev a další ukrajinská města. Rusové už od podzimu masivně cílí na ukrajinskou energetickou soustavu.
Film Rozvod za časů války, na němž se podíleli i Češi, má cenu festivalu Sundance
Koprodukční film Rozvod za časů války, který podpořil i Český audiovizuální fond, získal cenu za režii na 42. ročníku amerického festivalu nezávislých filmů Sundance. Snímek s názvem Skyrybos karo metu režíroval litevský režisér Andrius Blaževičius, koprodukovali ho Jakub Košťál a Vratislav Šlajer z české produkční společnosti Bionaut. V Česku má být film uveden v druhé půlce roku 2026.
Zemřela herečka Catherina O'Haraová. Hrála Kevinovu matku ve filmech Sám doma
V 71 letech v pátek v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku malého Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).
7 058 směn a dost. Muž, který po 250 letech „zhasne“ české hornictví
V šatně si naposledy oblékl fáračky, nasadil přilbu a cestou k těžní kleci narychlo vypil povinnou gulášovku. Karel Blahut, závodní Dolu ČSM, sfáral do hloubky 1300 metrů už po sedmitisící padesáté osmé. Tentokrát to ale bylo jiné.