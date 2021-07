Z gulášových závodů až na vrchol. To by nenapsal ani Andersen, zářil kouč střelců

Stav absolutního trenérského štěstí prožíval dnes dopoledne šéftrenér brokových střelců brněnské Komety Josef Machát. Jiří Lipták se v Tokiu radoval ze zlata a bývalému členovi Komety Davidu Kosteleckému připadlo stříbro. "Takovou pohádku by nenapsal ani Andersen," řekl Machát.

"Upřímně řečeno, jsem rád, že Jirka ve finálovém rozstřelu zvítězil. Vždyť je to kmenový střelec Komety, zatímco David patří do Dukly Hradec Králové," prohlásil Machát.

Liptáka poznal v jeho 15 letech. "Na střelnici v Nosislavi jsme dělali tzv. gulášové závody, kde střílel jeho otec. Já jsem mu dal patronu a to byl jeho první kontakt s Kometou," vylíčil.

Machát je rád, že uspěla především česká broková střelba jako taková. "Tohle je maximum, absolutní vrchol, který snad nejde ani překonat," liboval si. "Prostě je to pohádka, jakou by nenapsal ani Hans Christian Andersen. Je to něco úžasného."

Během soutěže měl Machát nervy jako na špagátu. "Jsem teď momentálně v Irsku, takže jsem přenos na České televizi neviděl. Byl jsem ve spojení s kamarády z domova a ti mi pouštěli přenos přes mobil," popsal, jak na dálku trpěl při českých výstřelech.

Dostával tak kusé informace o tom, jak se finále vyvíjelo. Macháta nijak neznejistělo, když Lipták v úvodu několikrát minul. "Už má něco za sebou a já jsem byl přesvědčen, že se psychicky nezhroutí. Svoji sílu a odolnost prokázal už mnohokrát. To stejné David, oba jsou profíci nejvyššího ražení," chválil Machát.

Když pak propukla na olympijské střelnici česká dvojnásobná radost, byl naměkko i Machát. "Jirka je letos skoro neporazitelný. Na Evropě trefil 175 holubů bez jediné chyby, minul až ve finále a to ho stálo zlato," vrátil se Machát k Liptákovu titulu vicemistra Evropy.

I na OH vstupoval Lipták do finále z pozice nejlepšího střelce kvalifikace, tentokrát jej ale finálový systém nerozhodil. "Nový systém, v němž finalisté jeden po druhém odpadávají, je možná zajímavý pro diváky, ale ne pro střelce. My ho považujeme za neobjektivní, protože se nulují výsledky z první fáze," konstatoval sedmašedesátiletý kouč.

I tato trenérova výtka šla ale dnes stranou. "Vždyť dva Češi válčili o dvě nejcennější medaile, navíc dva velcí kamarádi," poukázal Machát na bydliště střelců v Holasicích a Rajhradicích, sousedních obcích jižně od Brna. "Kluci se spolu připravují, trénují, velmi dobře se znají jejich rodiny. Prostě jsou nejlepší přátelé," uvedl trenér.

Zkušený kouč, který zasvětil celý život brokové střelbě, má velký podíl na třetí zlaté olympijské medaili pro český trap. Nyní je koučem Liptáka, v roce 2008 vedl Kosteleckého před pekingským zlatem a v roce 1992 asistoval tehdejšímu šéftrenérovi jako kondiční kouč Petra Hrdličky.