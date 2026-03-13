Vzali jí medaili a pak zase vrátili. Bubeníčková prožila paralympijský šok

Vlny protichůdných emocí dnes provázely Simonu Bubeníčkovou po závodu zrakově postižených biatlonistek na paralympijských hrách v Itálii.
Do cíle dojela třetí, po úpravě času Němky Leonie Marie Walterové ale klesla na čtvrtou příčku.
Po protestu české výpravy ji však jury vrátila na třetí místo a udělila dvě bronzové medaile.Walterové rozhodčí upravili čas o 51 vteřin kvůli problémům na střelbě. Závod vyhrála další česká reprezentantka Carina Edlingerová.
"Tohle mi už prosím příště nedělejte... Čekali jsme hrozně dlouho, už jsem skoro přestala doufat. Že to dobře dopadlo, jsem se dozvěděla cestou na záchod, když jsem slyšela, jak se v naší voskovací kabině najednou všichni začali radovat. Ale je skvělé, že to takhle dopadlo a všichni jsou spokojení," uvedla sedmnáctiletá Bubeníčková v tiskové zprávě.
Walterové rozhodčí upravili čas o 51 vteřin kvůli problémům na střelbě. Po českém protestu se závodnice o "děleném" třetím místě dozvěděly až hodinu a půl po projetí cílem.
Pro Bubeníčkovou to po dvou stříbrech z biatlonu a běhu na lyžích znamenalo třetí paralympijskou medaili.
"Ještě včera jsme nevěděli, jestli pojedeme. Tahle medaile je vážně nečekaná. Simča na trati letěla, v cílové rovince jsme slavili, byla to hrozně krásná euforie, do toho týmová radost s Carinou a Alexem (trasérem Alexandrem Paťavou). Pak zase přišlo veliké zklamání a teď je to hodně zvláštní mix pocitů. Ale jsem moc rád, že medaili máme," řekl trasér David Šrůtek.
Edlingerová získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Přidala ho k běžeckému triumfu z Pekingu 2022, kde startovala ještě v rakouských barvách.
"Teď už si asi můžu říkat biatlonistka. Jsem nadšená, že jsme spolu s Alexem získali první zlato pro Česko po tak dlouhé době, mám hroznou radost. Je to senzační pocit," řekla.
Když dostala české občanství, slíbila předsedovi Českého paralympijského výboru, že se naučí hymnu.
"Jsem nadšená, že to vyšlo, jsem už hrdá Češka a myslím, že jsem ji zazpívala slušně. Jen tón jsem mohla trefit lépe," smála se.
Trasér Alexandr Paťava cítil, že jedou zlatý závod. "Už po kvalifikaci jsme věděli, že je to opravdu blízko.Je pravda, že po dvou netrefených ranách jsem se začal trochu bát. Carina ale předvedla senzační běžecký výkon," prohlásil.
