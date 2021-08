Vyšťavil se na singlu, v deblu zářil. Když jsem bez síly, je to lepší, přiznal Dostál

Josef Dostál a Radek Šlouf postoupili v závodě deblkajaků na 1000 metrů na olympijských hrách v Tokiu přímo do čtvrtečního semifinále. V rozjížďce byli druzí, nestačili pouze na maďarskou dvojici Bence Nádas, Bálint Kopasz.

Dostál nastoupil do druhé disciplíny pod pěti kruhy den po nezdaru na singlkajaku, kde nenaplnil medailové ambice a skončil až pátý. Se Šloufem při společné olympijské premiéře od poloviny trati kontrolovali druhé postupové místo a bezpečně si zajistili účast v semifinále bez nutnosti startu v dnešním čtvrtfinále.

"Byl jsem překvapený, že se nám povedla první polovina. Že jsme jeli s polem, s loděma, které jsme měli po levé a pravé ruce. Jsem moc spokojený, že nemáme druhou jízdu, protože ta by následovala za nějakých 50 minut. To je mazec. Dvojboj si užijeme zítra," hodnotil závod Šlouf.

Za Maďary zaostali Češi o 1,548 sekundy, na třetí Australany Rileyho Fitzsimmonse a Jordana Wooda měli v cíli náskok více než pět sekund. Soupeři však v závěru trati již viditelně šetřili síly na další dnešní start.

Středečním výkonem si Dostál spravil chuť po pátém místě na singlkajak. Byl ale i tak hodně vyšťavený.

"Musím říct, že to bylo trochu znát. Ale ono je to dobře, když jsem brutálně při síle, tak to do debla nedělá dobrotu. Potom přetahuju loď sám a záběr není dobře sladěný. Tím, že dneska jsem měl v hlavě i těle ten včerejšek, tak jsem se snažil přizpůsobovat Radkovi. Pak se nám povedlo najít dobrý společný záběr. Tím jsme odrazili konkurenci," uvedl.

Čtvrteční semifinále je čeká kolem půl čtvrté českého času, případné medailové finále o hodinu a půl později. "Jsem rád, že jsme sami sobě ukázali, že i když jsme na tom dva týdny neseděli, něco v nás je," smál se Šlouf.