Vyhrožovali mi smrtí, říká žena, jež v Tokiu týrala koně. Teď si chce napravit pověst

Moderní pětibojařka Annika Schleuová nechce po skandálu na olympijských hrách v Tokiu končit kariéru a ráda by si napravila pověst.

Jednatřicetiletá německá reprezentantka, jež vyvolala celosvětové pohoršení svým chováním ke koni v parkurové části soutěže, v rozhovoru pro týdeník Die Zeit prohlásila, že by nerada, aby si ji celý svět pamatoval právě takto.

"Takhle nechci zůstat ve vzpomínkách," řekla Schleuová. "Chtěla bych to příště zvládnou lépe a zasadit se o lepší zacházení s koňmi," dodala pětibojařka.

Schleuová neudržela nervy v jezdecké části pětibojařské soutěže, kterou měla v Tokiu rozjetou na zlato. Vylosovaný kůň jí v parkuru odmítal poslušnost a plačící závodnice se ho snažila zvládnout pomocí bičíku a ostruh.

Trenérka Kim Raisnerové ji vyzývala, ať koně udeří, a sama to také do jeho zadní části těla udělala. Obě za to v Německu čelily trestnímu stíhání, které bylo minulý týden zastaveno.

Po závodě se Schleuová stala na sociálních sítích terčem nenávistných vzkazů a musela v sobě zpracovat prožitý šok. "Dostávala jsem i výhrůžky smrtí, bylo to hrozné," řekla pětibojařka.

"Brzy mi ale došlo, že konec kariéry není řešení. Takže trénuju dál, abych se ještě jednou mohla zúčastnit olympijských her," dodala s vyhlídkou na start v Paříži v roce 2024.

Na další olympiádě v roce 2028 v Los Angeles už parkur součástí moderního pětiboje nebude. Podle mnohých je to reakce právě na skandál Schleuové, i když to Mezinárodní unie moderního pětiboje odmítla.