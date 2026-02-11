"Úspěch má teď úplně jiný význam." Vonnová z nemocnice sdílela fotky, ze kterých mrazí

Její návrat na sjezdovky skončil v neděli hrůzostrašným pádem. Legendární lyžařka Lindsey Vonnová utrpěla v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo komplexní zlomeninu holenní kosti a od té doby absolvovala již tři operace. Ve středu se ozvala svým fanouškům.
V neděli, krátce po poledni, se sportovní svět na desítky vteřin zastavil a v hrůze vydechl. Tolik sledovaný příběh jednačtyřicetileté americké lyžařky Lindesy Vonnové dostal mimořádně dramatický scénář.
Olympijská šampionka z Vancouveru měla za sebou sotva pár vteřin trati, když ztratila rovnováhu a následoval hrozivý pád. Vonnová ležela na sjezdovce a křičela bolestí. Do nemocnice v Cortině ji musel transportovat vrtulník, následně byla převezena do Trevisa.
Poprvé se z nemocnice ozvala dva dny po šíleném pádu. „Ve sjezdu může být hranice mezi ideální linií a katastrofálním zraněním klidně jen pět palců. A moje linie byla prostě o těch pět palců těsnější a pravou rukou jsem se zahákla o branku, jež mě otočila a způsobila můj pád,“ napsala jedna z nejlepších lyžařek historie na Instagramu.
Ve středu, po své třetí operaci, pak přidala fotku, ze které je patrný rozsah zranění, které lyžařka utrpěla. Další snímky a její slova jsou ale plné naděje, optimismu a vděku za podporu, kterých se jí dostává. „Úspěch má teď úplně jiný význam než před pár dny. Postupuji vpřed, a i když jsou to kroky pomalé, vím, že budu v pořádku,“ napsala vyjádření plné odvahy.
A nezapomněla poděkovat za ohromnou podporu. „Jsem vděčná celému zdravotnickému personálu, který je úžasný. Za přátele, rodinu, kteří stáli při mně a za úchvatnou vlnu lásky a podpory od lidí po celém světě. Zároveň posílám obrovskou gratulaci mým parťákům a všem sportovcům týmu USA, kteří mě inspirují a dávají mi důvod k radosti,“ dodala.
Šok na úvod turnaje. Slováci vyřídili hvězdné šampiony a výrazně nakročili k postupu
Finští hokejisté začali na olympijských hrách v Miláně boj o obhajobu historického triumfu z Pekingu porážkou se Slovenskem 1:4. Na vítězství obhájců bronzu se podílel dvěma góly a asistencí kanonýr Montrealu Juraj Slafkovský, který v roce 2022 ve svých 17 letech pomohl samostatné slovenské reprezentaci k první medaili pod pěti kruhy sedmi trefami.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Nadčlověkem ve třinácti letech. Chlapec plaval hodiny v oceánu, aby zachránil rodinu
Třináctiletý australský chlapec Austin Appelbee si o sobě nemyslí, že by byl hrdina. Přesto dokázal něco, co záchranáři označili za „nadlidský výkon“. Když se jeho rodina při výletu k moři dostala do potíží a byla unášena stále dál od pobřeží, Austin riskoval vlastní život a doplaval pro pomoc. Po hodinách v oceánu se mu podařilo dosáhnout pevniny a zachránit svou matku i dva mladší sourozence.
ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka
Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.
„Je to otevřené vyhlášení války.“ Orbán odmítl evropský plán pro Ukrajinu
Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Brusel z „otevřeného vyhlášení války Maďarsku“. Orbán tím reagoval na nový plán Evropské unie, který počítá s částečným přijetím Ukrajiny mezi členské státy už v roce 2027. Všechno se ale může změnit, pokud Orbánova strana Fidesz prohraje dubnové parlamentní volby.