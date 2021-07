Prskavec ho nepustil do závodního pole, tak Hradilek v Tokiu trénuje Brazilce

Vodní slalomář Vavřinec Hradilek se v Tokiu účastní počtvrté olympijských her a podruhé za sebou v nezávodní roli. Stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012 působí v Japonsku v roli trenéra brazilské výpravy.

Hradilek závodil pod pěti kruhy v Pekingu 2008 a o čtyři roky později v Londýně. Na další hry se už v kategorii kajakářů nedostal přes Jiřího Prskavce a před pěti lety v Riu de Janeiro působil jako televizní expert. Nyní si vyzkouší díky přátelství s brazilským kajakářem Pepem Goncalvesem další roli.

"Když jsem vstoupil do olympijské vesnice, ten pocit je pořád stejný, je to olympiáda, která sdružuje všechny sportovce světa," řekl České televizi Hradilek, jenž je zároveň vedoucím brazilského týmu. "Aby se vším byli srozuměni závodníci a ještě zástupci brazilského olympijského výboru, tak to nějaká práce je. Nechci říct, že se nezastavím, ale je toho docela dost," dodal mistr světa z Prahy 2013.

Čtyřiatřicetiletý Hradilek navzdory práci u brazilského týmu přiznal, že bude držet palce i svým krajanům. "Jsem Čech, jsem na to hrdý a budu velmi rád, když na tom naši budou co nejlépe," uvedl.