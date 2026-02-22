Dojatá čerstvá medailistka Voborníková prožila v Českém domě noc snů

Ani druhý den po životním úspěchu v podobě zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Miláně si biatlonistka Tereza Voborníková pořádně neuvědomovala, co se jí v sobotu podařilo.
Přestože byla extrémně unavená ze závodu, přesunu do Milána i nočních oslav v Českém domě, byla ráda, že se z Anterselvy, kde biatlonisté závodili, do olympijského centra přesunula. Voborníková to řekla novinářům na neformálním setkání.
Do Milána přijela krátce před půlnocí a hned zamířila do Českého domu, kde ji čekali biatlonoví kolegové a fanoušci.
"Přijela jsem poměrně unavená, ale bylo to fakt nádherné a byl to strašně hezký zážitek. Jsem moc ráda, že jsem se do Milána vydala a že tady na mě čekalo takové překvapení," řekla Voborníková, pro kterou připravil český olympijský tým tradiční slavnostní přivítání pro medailisty.
"Možná to trvalo o trošku déle, než bych po závodě potřebovala, ale bylo to neskutečné," pousmála se.
Kdy šla spát, pětadvacetiletá reprezentantka neřekla. "Stejně jsem měla plnou hlavu zážitků a emocí, takže jsem vůbec nemohla usnout," řekla Voborníková.
Radost měla i ze setkání s přítelem a biatlonistou Mikulášem Karlíkem, který do Milána odjel již ráno před jejím závodem.
"Když jsem ho viděla dojatého a přišly naše společné slzy, to bylo asi nejvíc," prozradila.
Voborníková po životním závodě mluvila o tom, že si stále neuvědomuje, čeho dosáhla. Pocity se prý nezměnily ani druhý den dopoledne.
"Už se to stává víc reálné, ale pořád tomu nemůžu uvěřit. A jestli vůbec někdy uvěřím," pousmála se dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022.
"Když ale otevřu telefon a vidím tam spoustu videí a fotek, na kterých jsem já, tak mě to pořád dojímá," uvedla.
I přes únavu se Voborníková těší na slavnostní zakončení olympiády ve Veroně, na které se chystá. Biatlonisté totiž na vrcholné akci o ceremoniály s ohledem na náročný program většinou přicházeli.
"Jsem strašně ráda, že jsem se do Milána dostala, protože to nebylo jednoduché. Museli jsme si půjčit auto v půjčovně. Zakončení uvidím poprvé. A ještě ve Veroně, v takovém hezkém prostředí. Moc se na to těším a doufám, že z toho ještě něco budu mít, protože jsem toho fakt moc nenaspala," řekla Voborníková.
Čas na oslavu olympijského úspěchu přijde až po sezoně.
"Máme před sebou ještě celý jeden trimestr a nějaké důležité závody. V hodnocení Světového poháru držím 20. místo, které bych ráda ubojovala. Čas na pořádné oslavy bude po sezoně," dodala Voborníková.
