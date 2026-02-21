Voborníková: baletka, která ztratila ladnost. Její podpora Ukrajině vyvolala rozruch

Český biatlon má další olympijskou medailistku. Senzačním způsobem si v italské Anterselvě dojela pro bronz v závodu s hromadným startem pětadvacetiletá Tereza Voborníková. Dívka, která k biatlonu nebyla předurčená, začala s ním až ve čtrnácti letech.
Sběratelka medailí z dorosteneckých i juniorských kategorií začínala postupně atakovat dospělou špičku už v roce 2023.
Na tehdejším mistrovství světa v Oberhofu poprvé nakoukla do elitní desítky: vyjela si skvělé sedmé místo ve stíhacím závodu.
Pro biatlon přitom nebyla předurčená. Dříve okrajovější sport si ji namotal až později, zejména ohromnou gravitační sílou českého biatlonového boomu z minulého dekády.
Dívka z podkrkonošského Hostinného se v dětství nejprve věnovala baletu. Zprvu jej milovala, záhy se však při něm cítila příliš svázaná.
„Už tehdy bylo naprosto zásadní držení těla a ladnost v každém pohybu. Ale já byla spíš ta holka, co si chtěla odpočinout a jít si trochu zaběhat do přírody,“ vyprávěla před lety.
„O něco později jsem se přidala k běžeckému klubu ve Vrchlabí a já i můj učitel baletu jsme usoudili, že ladnost je navždy pryč,“ dodala.
K biatlonu se dostala později než ostatní děti, až ve čtrnácti letech. Prakticky hned bylo zřejmé, že v klubu v Jilemnici, kam na tréninky leckdy dojížděla desítky kilometrů z Hostinného na kole, poroste velmi zajímavá sportovní osobnost.
Tamní trenér Tomáš Holubec byl už na začátku okouzlený tím, jakou je Voborníková bojovnicí. Vůlí porážela ty talentovanější. Sport nedělala z donucení rodičů, ale protože sama chtěla.
„Tereza rovná se velký dříč. Vždy do puntíku splní, co má předepsané, a často si přidá i něco navíc,“ charakterizoval vycházející hvězdičku, když se medailově prosadila na MS dorostenek.
Popsal ji jako uzavřenější osobnost, která si dokáže vystačit sama se sebou a má v sobě výraznou dávku cílevědomosti.
„Je velice vyzrálá. Hodně přemýšlí o tom, co, jak a proč dělá. Je pečlivá, tréninkový deník má vždy v pořádku a včas vyplněný,“ dodal tehdy Holubec.
Po dorostenecké kategorii se výrazně prosadila i na juniorském šampionátu. V roce 2022 v americkém Soldier Hollow získala dvě zlaté a jednu bronzovou.
Pár dní před jejím úspěchem začala válka, mladá Češka přišla na ceremoniál s anglicky psaným transparentem „Modlete se za Ukrajinu“.
Fotku jí pořadatelé odmítli udělat, na což si Voborníková stěžovala na sítích.
„Je smutné, že mi odmítli udělat fotku s tímhle vzkazem,“ napsala a Mezinárodní biatlonová unie brzy přispěchala s omluvou.
Když zajela sedmé místo na již zmíněném MS 2023, prozradila svou slabost pro sladké. Hned plánovala, jak se na pokoji odmění nějakou sladkostí, kterých „měla u sebe pořád dostatek“. Chystala se „ládovat, co to jen půjde“.
Tehdejší studentku oboru Výživa a regenerace na Masarykově univerzitě v Brně coby milovnici sladkého, zmrzliny a také filmových hororů v tu dobu představoval i oficiální web světového biatlonu.
„Snažím se chodit do kina, jak jen to jde. Moje oblíbené žánry jsou horory a detektivky. Abych to vyvážila a znovu si osladila život, ráda si potom dám zmrzlinu,“ vtipkovala.
Malorážku si přidala do výbavy k lyžím až v roce 2014, kdy mohla vzhlížet ke generaci Gabriely Soukalové, Ondřeje Moravce, Jaroslava Soukupa, Veroniky Vítkové či Michala Šlesingra.
Teď se mezi ikony českého biatlonu sama zařadila.
Jílkovi útok na další medaili nevyšel. Byl mezi těmi, kdo zaspal nástup
Metoděj Jílek třetí medaili na olympiádě v Miláně nezískal. Po triumfu ze závodu na 10 kilometrů a stříbru z poloviční trati si český rychlobruslař dělal ambice i v klání s hromadným startem, jenže skončil až čtrnáctý.
Merzova CDU chce zvrátit legalizaci marihuany v Německu
Nejsilnější německá vládní strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce zvrátit částečnou legalizaci marihuany, kterou schválil předchozí kabinet. Delegáti CDU, které předsedá kancléř Friedrich Merz, v sobotu tento záměr schválili na celostátním sjezdu ve Stuttgartu. Informovala o tom agentura DPA.
ŽIVĚ"Díky všem, kteří se nenechali otrávit." Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny
Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.
Kdo je medailová senzace? Voborníková řádí ve vlnách a lásku našla v biatlonovém týmu
Začínala jako běžkyně na lyžích, až ve čtrnácti letech si k tomu přibrala malorážku na záda. A dnes oslavila biatlonistka Tereza Voborníková největší úspěch kariéry. Kdo je bronzová olympijská medailistka?
Voborníková po bronzu neudržela slzy: Nemohla jsem ani vystřelit
Česká biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala třetí místo na olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo v závodě s hromadným startem. Senzační výsledek si zajistila výborným během podpořeným jedinou chybou na střelnici.