Většina hokejového týmu odletěla na olympiádu. Povede se nám, věří Červenka

před 4 hodinami

Sedm hráčů odletí kvůli extraligovému programu spolu s hlavním koučem Jandačem ve středu večer.

Praha - Většina českých hokejistů odletěla dnes navečer za olympijským dobrodružstvím do Koreje. Všichni svorně vyhlížejí start turnaje, který je čeká ve čtvrtek 15. února proti domácímu týmu. Na dlouhou cestu na sportovní svátek planety se spolu s nimi vydali z ruzyňského letiště i snowboardcrossaři.

"Na olympiádu se připravujeme už od léta a čím víc se to blížilo, tím víc si člověk uvědomuje tu sváteční atmosféru celého dění okolo olympiády, když to vnímá v médiích nebo třeba i u přátel, kteří o tom mluví. Osobně se na to strašně moc těším," uvedl asistent trenéra Jiří Kalous.

Trošku ho mrzí jen to, že mužstvo nebude na slavnostním zahájení. "Bude to velká událost, ale my tam jedeme stoprocentně soustředění na hokej, i proto jsem tak nějak smířený s tím, že na slavnostním zahájení nebudu osobně. Počítal jsem, že to takhle bude," podotkl Kalous.

Zbytek týmu nastoupil ještě dnes k extraligovým duelům. Spolu s koučem Josefem Jandačem poletí až ve středu. "Malinké napětí tam je, aby k něčemu nedošlo, vše dopadlo dobře a bez zranění a kluci mohli v pořádku odletět. Jsem ale optimista a věřím, že vše bude v pořádku," řekl Kalous.

Přestože od historického triumfu v Naganu uplynulo již 20 let, zkušený kouč ho má v paměti uložený velmi dobře. A připouští, že vzpomínky mají velmi zřetelné obrysy. "Kolikrát si člověk říká, že to bylo včera. Strašně rychle ten čas od Nagana utekl a do hokejového dění u nás ta atmosféra neustále promlouvá," připomněl Kalous.

Podobně natěšený byl i útočník Michal Řepík. "Těším se hodně. Teď už to přešlo do takového toho svrbění, když jsme se sešli všichni na letišti oblečení stejně, jsou tu i jiní sportovci a lidé okolo. Teď už hlavně abychom tam byli a měli za sebou cestu, protože ten let bude dlouhý. Pak už začneme s tréninkem a budeme vyhlížet začátek turnaje."

Z aklimatizace obavy nemá. "Doufám, že rychle přivyknu. V sezoně jsem zase létal v rámci KHL, byli jsme v Šanghaji či Chabarovsku. Asi to bude pár dní trvat. Největší problém bude asi se spánkem, ale doufám, že za dva tři dny budeme srovnaní," věřil Řepík.

"Po náročném letu budeme asi všichni unavení, ale aklimatizace by nám neměla zabrat víc než pár dní. Předpokládám, že si nejdřív s klukama zahrajeme Xbox nebo něco a pak všichni vytuhneme," vyhlížel možný program na palubě letadla další forvard Jiří Sekáč.

Co čtu? To je tajný, hlásil Červenka

Již na třetí olympiádu poté, co si zahrál ve Vancouveru a před čtyřmi lety i v Soči, míří útočník Roman Červenka. "Všichni cítí, že mají šanci uspět. Bude to určitě vyrovnaný a hrozně těžký turnaj, ale já věřím, že se nám povede," prohlásil Červenka.

V Koreji dosud nebyl. "Uvidíme, jak to bude vypadat. Věřím, že vše bude v pořádku po stránce organizace a bude o celou olympiádu zájem. Těším se na to, zase půjde pro mě o něco nového."

Na dlouhý let se očividně moc netěšil. "Bylo by fajn, kdybych to prospal, ale nevím, zda to vyjde. Mám sebou i nějakou četbu, pak se pokusím usnout. A co čtu? Tak nějak různě, to je tajný," smál se Červenka, spolu s Martinem Eratem jediný člen současného týmu, který má zkušenosti z minulých olympiád.

Ostatním tak může vyprávět o dění v olympijské vesnici. "Myslím, že to je největší kouzlo olympiády, když se tam všichni potkávají. Je tam taková speciální atmosféra. Na to se moc těším." Sám narazil na vyhlášeného hollywoodského svalovce Arnolda Schwarzeneggera. "Bylo to ve Vancouveru v jídelně, ale nevím, co tam dělal, protože to už rozhodně žádný sport nedělal," prohlásil Červenka s úsměvem.

Zároveň si ale dobře pamatoval, že možnosti vidět v akci naživo i další sportovce jsou velmi omezené. "Co si pamatuju, moc času na cokoliv mimo hokej nebylo. Navíc se do Pchjongčchangu dostaneme o něco později, když teď nás čeká několik dní v Soulu. Pak už to půjde rychle."

Má rád všechny možné sporty. "Nemohu říct, že o nich všechno vím, ale rád se podívám na cokoliv. Mám rád lyžování, biatlon, rychlobruslení. Kdyby byla šance si vybrat úplně cokoliv, nejradši bych viděl sporty, kde jsou největší naděje na medaili našich sportovců," uvedl Červenka.

Sedm hráčů čekalo ještě dnešní 48. kolo extraligy, odletí proto spolu s hlavním koučem Jandačem ve středu večer. Až v Soulu budou s reprezentací poprvé trénovat brankář Patrik Bartošák z Vítkovic, obránce Ondřej Němec s kapitánem Eratem z Komety Brno a další útočníci Milan Gulaš s Tomášem Mertlem z Plzně, Petr Koukal z Hradce Králové a Michal Vondrka z Chomutova.