Veslování tentokrát necinkne. Úspěch by bylo finále, medaile zázrak, říká Chalupa

Fanoušci veslování byli dlouhá léta zvyklí, že na olympiádě Češi patří minimálně ve skifu mezi favority. Na hrách v Tokiu to ale kvůli neúčasti Ondřeje Synka a Miroslavy Topinkové Knapkové už neplatí, říká Václav Chalupa.

Dnes třiapadesátiletý Chalupa se zúčastnil šesti olympijských her, na nichž si v roce 1992 v Barceloně dojel pro stříbrnou medaili. Ze světových šampionátů má čtyři stříbrné kovy a tři bronzové. Třikrát se stal vítězem Světového poháru.

"Na Lipně se s manželkou staráme o penzion, vedu tamější veslařský klub, pořádám různé sportovní akce a snažím se plnit přání amatérských zájemců o veslování. Stále sleduji výkony i výsledky nejlepších českých závodníků, zvláště pak těch, kteří si zajistili účast na olympijských hrách," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Největší hvězdou měl být skifař Ondřej Synek, váš bývalý soupeř, ale původně plánovaný start na olympijských hrách zrušil. Co byste k jeho rozhodnutí řekl?

Myslím si, že jeho rozhodnutí ovlivnilo víc důvodů. Patří ke starší generaci a něco podobného jsem zažil i já. Vždy moc toužil vyhrávat, byl to dravec a znepříjemňoval mně život (smích). Na posledním mistrovství světa jel dobře, ale skončil čtvrtý, což pro něj bylo zklamání. Byl to asi první neúspěch, který ho trochu ranil. Začal o sobě pochybovat, což ho oslabovalo, a proto zkusil s Jakubem Podrazilem dvojskif.

Bylo to však v období, kdy se žádné závody z důvodů pandemie nekonaly a trénink nestačil. A když přece jen mohli s někým změřit své síly, tak jim to podle představ nešlo. Na lodi nestačí jen podávat kvalitní výkony, skifaři si musejí rozumět, což se zřejmě nestalo. Ondra se proto vrátil k singlu, ale ani v něm se mu nedařilo a tak se rozhodl, že pouze pro účast na olympiádu nepojede. Vše, co v poslední době prožíval, se v jeho letech podepsalo i na zdravotním stavu, takže s jeho rozhodnutím lze jen souhlasit.

Mezi sedmi českými veslaři je místo Synka Jan Fleissner. Co lze od něj čekat?

Je to mladý skifař se zkušenostmi z juniorského života. Čeká ho první velký závod, který ho může se získanými zkušenostmi dále posunout. Olympijské hry jsou něco výjimečného, což by pro něj měla být velká motivace. Může jet bez stresu, nikdo od něj moc nečeká, může jen překvapit.

Dvojskif Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová skončil v Riu desátý. Mají tato děvčata na lepší umístění?

Je to zkušená posádka, které se podařilo dřinou, vytrvalostí a houževnatostí překonat delší stagnaci. Na mistrovství Evropy v Račicích si hodně nečekaně dojely pro zlatou medaili, a protože jsou optimisticky naladěny, tak oprávněně mají ambice na lepší výsledek, než jakého dosáhly před pěti lety v Riu. Netají, že jejich cílem je postup do finále A.

Dvojskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil našel cestu na olympiádu až v dodatečné kvalifikaci. Čekal jste, že se jim to podaří?

Tato posádka se dala dohromady až v průběhu sezony, takže už samotný postup do Tokia je velkým úspěchem. Je otázka, zda v krátkém čase dokázali zvládnout potřebnou část přípravy. Výsledky ze závodů Světového poháru naznačují, že nepatří mezi outsidery, rozumějí si.

Reprezentační sedmičku doplňuje dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek. Jsou schopni se prosadit i v očekávané velké konkurenci?

Zvládli řadu těžkých závodů, jsou to velcí bojovníci a jejich výkony mají vzestupnou tendenci. Osmatřicetiletého Vraštila čeká už třetí olympiáda, takže má i bohaté zkušenosti. Jejich velkým snem je postup do finále, takže pokud se jim v semifinále sejde všechno, co je potřeba, a neopustí je štěstí, tak by se jim mohl splnit.

Takže co byste považoval u olympijské sedmičky za úspěch?

Každý postup do finále A a za zázrak bych považoval zisk některé z medailí.