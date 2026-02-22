Ve Veroně končí olympijské hry, českou vlajku přinesli rychlobruslaři

Zimní olympijské hry uzavírá slavnostní ceremoniál ve Veroně. Italští pořadatelé na něm předají pomyslnou štafetu Francii, která bude hostit největší sportovní akci v roce 2030 v přímořském letovisku Nice a v několika střediscích ve francouzských Alpách.
ŽIVĚMaďaři hrozí kvůli ropě zablokováním protiruských sankcí. Češi by se k nim nepřidali
Maďarsko zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Česká republika se k Maďarsku nepřipojí, řekl vicepremiér Karel Havlíček.
Matná Sparta veze z Plzně šťastný bod. Přežila i penaltu, Vydra při ní selhal
Fotbalisté Plzně ve šlágru 23. kola první ligy remizovali se Spartou bez branek. Blíže k výhře měli domácí, kapitán Matěj Vydra ale v 52. minutě neproměnil penaltu.
"Ikonické." Američané dojali emotivním gestem, to kanadská superhvězda byla otrávená
Američtí hokejisté slaví své první zlato z olympiády od domácích her v Lake Placid 1980, kdy parta studentů zaskočila tehdy "nepřemožitelný" Sovětský svaz. Tentokrát americký triumf není šokem, ale i tak milánské finále proti Kanadě hodně zaujalo.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi slaví úspěch. Získal prestižní britskou cenu BAFTA
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, v neděli získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.
Vyhrál olympijský duch, nakazil nás, jásal šampion. Connor? Už nikdy si nekoupí drink
Hokejový svět čekal 12 let na olympiádu s nejlepšími hráči planety a v milánském finále se dočkal vskutku famózní tečky. Kanaďané s Američany předvedli bitvu jako řemen. Kdo ji sledoval, musel být do hry vtažený na každé jedno střídání. Vítězně z ní odešly Spojené státy.