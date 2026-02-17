V zámoří otočili, přepočítali šance Čechů. Kanadská hvězda vyslala hrozivý vzkaz

Jestli na stupních vítězů hokejového turnaje mužů bude stát někdo mimo velkou čtyřku Kanada, USA, Švédsko a Finsko, tak Češi. Před olympiádou převažoval za Atlantikem právě takový názor. Teď se ale rozplývá.
Čeští reprezentanti, šampioni z předloňského mistrovství světa, skončili ve skupině A až třetí. A ne náhodou. Od Kanady schytali debakl, s Francií prohrávali a Švýcarsku podlehli v prodloužení.
Proto jim cestu do čtvrtfinále zkřížilo předkolo. To rozehrají dnes v 16:40 proti Dánsku.
Jsou favoritem, ale podle statistického modelu online deníku The Athletic ne až takovým, jak by se mohlo zdát. Mají 73procentní šanci na postup, menší než favorité zbylých předkol.
Pravděpodobnost, že svěřenci trenéra Radima Rulíka projdou do semifinále, je už jen dvanáctiprocentní. Horší vyhlídky mají pouze Dánové, Francouzi, Lotyši a Italové.
„Většina z nás viděla Českou republiku, známou také jako Česko, jako překvapení turnaje,“ připomněla Shayna Goldmanová, že podle redakce zmíněného online deníku měli nejvíc pozitivně překvapit Pastrňák a spol. A že měli brát bronz.
To stále mohou, ale jak novinářka poznamenala, budou to mít „extrémně těžké“. V případě postupu do čtvrtfinále je čeká Kanada.
Ve skupinové fázi nepůsobili, že by ji mohli porazit. „Jsem trochu zklamaný,“ ohodnotil dosavadní projev Rulíkovy party analytik stanice NHL Network a bývalý obránce Jason Demers. „Myslím, že ještě neukázali to nejlepší. Musejí to ovšem nalézt,“ doplnil.
Na každý pád půjdou proti nepříznivým podmínkám. Jestliže porazí Dánsko, proti Kanadě nastoupí dříve než 24 hodin po zápase.
Přitom jí nestačili ani na začátku turnaje, když byli odpočatí. Na střely sice prohráli jen 26:36, ale z nebezpečných pozic pálili na rozdíl od soupeře zřídkakdy. Po zásluze prohráli 0:5.
Kolébku hokeje zatím nezbrzdil nikdo. Po dlouhé době vyhrála olympijskou skupinu bez ztráty bodu Navíc s ohromujícím skóre 20:3, přestože čelila oběma finalistům předloňského MS.
Slabinu neukázala ani v brankovišti, její gólman čísla jedna Jordan Binnington se v první fázi turnaje oprostil od příšerných statistik z NHL.
Také se nedá čekat, že by Kanaďané v play off někoho podcenili. Neudělali to ani proti největšímu outsiderovi skupiny Francii.
„Jsou to nejlepší hráči na světě a hráli proti týmu, který prý nepatří mezi dvanáct nejlepších, takže si mohli dovolit volnější tempo. Místo toho ale makali na plné obrátky,“ všiml si francouzský kapitán Pierre-Édouard Bellemare.
„Možná mi to tak jen přišlo. Třeba ve skutečnosti hráli, však víte, jako kdyby měli v puse cigáro, ale vážně jsem měl pocit, že makali,“ pokračoval. „O to víc je respektuji, nebrali nás jako ty méněcenné. Když do vás jdou hráči z první lajny, řeknete si: ‚Jo, tohle je ono!‘ Líbilo se mi to.“
„Mají talent a všechny tyhle věci, ale zároveň tvrdě pracují, že fakt koukáte,“ dodal Bellemare.
Zároveň zámořské velmoci nechybí zdravé sebevědomí. „Rozhodně jsme rádi, že jsme dali deset gólů,“ komentoval výsledek 10:2 proti Francii hvězdný centr Nathan MacKinnon, „a snad jich tolik dáme i v příštím zápase.“
U jiného týmu by to znělo příliš troufale, zvlášť když půjde o čtvrtfinále. Kanada v milánské formě se však zdá odskočená.
