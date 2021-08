Olympiáda v Tokiu oficiálně skončila, štafetu přebrala Paříž

Olympijské hry v Tokiu skončily. Při slavnostním ceremoniálu je obvyklou formulí uzavřel prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Za tři roky se vrcholná sportovní událost uskuteční v Paříži, jejíž starostka Anne Hidalgová v neděli převzala olympijskou vlajku.

Slavnostní zakončení OH 2020 v Tokiu - starostka Paříže Anne Hidalgová s olympijskou vlajkou | Foto: Reuters

V Tokiu se letos budou konat ještě paralympijské hry, které začnou 24. srpna.

Na ploše tokijského Olympijského stadionu se s XXXII. letními hrami rozloučili představitelé všech 206 zúčastněných výprav. Českou vlajku nesl stříbrný oštěpař Jakub Vadlejch. Kvůli obavám z šíření koronaviru chyběli v hledišti diváci, stejně jako při slavnostním zahájení her před 16 dny. Na závěr ceremoniálu symbolicky zhasl olympijský oheň.

Po hudební a světelné show převzali poslední medaile letošních her nejrychlejší maratonkyně a maratonci, kteří kvůli přijatelnějšímu počasí závodili stejně jako účastníci chodeckých soutěží v Sapporu. Na počest Peres Jepchirchirové a Eliuda Kipchogeho tak dvakrát zazněla keňská hymna.

Tradičně se představili také noví členové komise sportovců MOV, do které byli zvoleni španělský basketbalista Pau Gasol, italská plavkyně Federica Pellegriniová, polská závodnice na horských kolech Maja Wloszczowská a japonský šermíř Juki Óta. Jejich mandát potrvá až do olympijských her 2028 v Los Angeles.

Součástí ceremoniálu byly i záběry z Paříže. Francouzská metropole oslavila formální převzetí pořadatelství OH slavností na Trocadéru a rozvinutím obří vlajky s emblémem příštích her z Eiffelovy věže.

V Tokiu bylo rozdáno 339 medailových sad. Česká výprava díky zisku čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových medailí zažila nejúspěšnější letní hry v samostatné historii. Lepší bilanci mělo bývalé Československo naposledy v roce 1968 v Mexiku.

Nejúspěšnější výpravou byli s 39 zlatými medailemi Američané, o jeden titul méně získala Čína a třetí skončilo domácí Japonsko. Český tým byl v medailovém pořadí osmnáctý.

Tokio je pátým městem po Paříži, Londýnu, Los Angeles a Aténách, které letní olympijské hry hostilo podruhé. Největší sportovní akce se do japonské metropole vrátila po 57 letech. Hry se měly původně uskutečnit už loni, kvůli pandemii koronaviru je ale MOV o rok odložil.

Zúčastnilo se jich přes 11 tisíc sportovců, většina disciplín se ale kvůli obavám z šíření covidu-19 odehrála před prázdnými tribunami. Diváci v hledišti chyběli i při závěrečném ceremoniálu.