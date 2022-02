V Koreji se na ledě hádali, pak se vzali. Češi otevřou hry bitvou s norskými manželi

Hádali se, vzduchem létali nadávky, smutnili ze čtvrtého místa. Nakonec se norská dvojice curlerů Kristin Skaslienová a Magnus Nedregotten dočkali životního obratu. Bronzovou medaili nakonec po hrách v Koreji dostali kvůli ruskému dopingu a v létě dalšího roku se dokonce vzali. Ve středu zahájí olympijské hry v Pekingu proti českému manželskému páru.

Média se jejich slovními přestřelkami na hrách v Pchjongčchangu bavila. Jedni z olympijských favoritů díky mikrofonům na tričkách vysílali do světa nejrůznější nadávky. Nakonec prohráli bitvu o bronz s ruskou dvojicí Anastasií Bryzgalovou a Alexandrem Krušelnickým.

"Chápu, že je pro novináře a fanoušky zajímavé, co si říkáme, když na sobě máme mikrofony. Už ani nevím, co jsem tehdy přesně řekl, ale asi to bylo ošklivé, Kristin jsem se omluvil," přiznal z odstupem čtyř let Nedregotten.

Omluva byla nejen přijata, ale dokonce se pár odhodlal ke svatbě jen rok a půl po hrách v Koreji, ze kterých nakonec oba bronzové medaile dostali, protože ruský curler měl pozitivní dopingový test.

"Musím říct, že to je výhoda, když jsme teď manželé. Naše komunikace se hodně zlepšila. Když jste s partnerem 24 hodin, už víte, jak vyhrocené situace zvládat," přiznala Skaslienová.

Vzájemnou spolupráci vyladili skvěle, vždyť loni na mistrovství světa v Aberdeenu brali stříbro.

"Je důležité, když máte nějaký spor na ledě, odejít domů, vychladnout, večer to v klidu probrat a druhý den přijít na trénink s čistým štítem," vysvětlil jednatřicetiletý Nor.

Jeho o pět let starší manželka má prý trochu jiný životní rytmus, a tak je pro ně prioritou dát si navzájem prostor. "Kristin ráda ponocuje, zatímco já si jdu raději dřív lehnout. Na závodech máme oddělené ložnice," přiznává Nedregotten.

Teď je v Pekingu žene společný sen, chtějí se poprat o zlato. "V Koreji jsme přišli o možnost oslavit medaili, teď bychom chtěli ten vítězný pocit zažít přímo na ledě," dodala Skaslienová.

Norská dvojice začne olympijské hry v derby manželů. Češi Tomáš a Zuzana Paulovi nebudou patřit k favoritům, ale mohli by využít úvodního zápasu a medailové aspiranty zaskočit.

"Na to si musíme dát pozor, minule jsme byli hodně nervózní, teď jsme ale sebevědomější než před čtyřmi lety," věří si Saslienová.

Zápas proti českému páru začíná dnes po 13. hodině českého času. Kompletní program her si můžete prohlédnout zde.