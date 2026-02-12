V Kanadě vidí místo, kde Češi narazí. Tréninky ukázaly strašidelný nepoměr

Čeští hokejisté si poprvé od Světového poháru 2016 zahrají na akci nejlepších proti nejlepším. Dnes v 16:40 rozehrají olympijský turnaj v Miláně. A rovnou proti Kanadě, největšímu favoritovi. Soupeřova sestava podle toho vypadá.
Jediný post, kde Češi kolébce hokeje stačí nebo ji dokonce převyšují, je brankoviště.
Na jedné straně Lukáš Dostál s kvalitními pojistkami Danielem Vladařem a Karlem Vejmelkou, na druhé menší chaos. Řeší se, jestli jedničkou skutečně bude Jordan Binnington, statisticky možná nejhorší gólman stávající sezony NHL.
V poli už česká reprezentace kvalitativně ztrácí. A v některých úsecích čtvrtečního zápasu to může být hodně viditelné, zvlášť pokud dojde na testovanou variantu.
Než trenér týmu Radim Rulík uzavřel tréninky, bylo na jednom z nich vidět, že uvažuje o první lajně Nečas – Hertl – Pastrňák, potenciálně mocné zbrani, která ale logicky poznamená zbytek útočných formací. Ty vypadaly takto:
Červenka – Sedlák – Tomášek
Palát – Kämpf – Kaše
Stránský – Faksa – Kubalík
„Vážně dobrá první lajna,“ komentoval spojení tří hvězd NHL hokejový analytik kanadské televize TSN Frankie Corrado.
„Jsou to všechno nebezpeční střelci, kteří vás dokážou ztrestat,“ pokračoval. „U takových hráčů nemůžete ani na chvilku polevit v ostražitosti, pro Kanadu by byli nebezpeční hlavně v protiútocích. Pastrňák dokáže vyvinout velkou rychlost, Nečas je od přestupu do Colorada neuvěřitelný a Hertl představuje ve středu útoku velkou sílu.“
„Pak už toho ale moc k vidění není,“ dodal Corrado.
Platí to i po započítání obrany, kde najdete jen dva stálé hráče NHL: hvězdného Filipa Hronka a tvrďáka Radka Gudase.
Kanada ukázala v tréninku jiný přístup při tvoření formací. Disponuje sice samými hvězdami, takže není ve stejné situaci, ale ta úplně největší esa od sebe oddělila.
„Podívejte se, jak rozkládá sílu,“ upozornil Corrado. „Potenciálně bude mít Crosbyho jako třetího centra s Marnerem a Stonem na křídlech. Tihle tři soupeřovu třetí lajnu převálcují. Bránit Crosbyho, MacKinnona nebo dokonce čtvrtou řadu, to pro některé české hráče bude hodně náročné. Tady Kanada musí využít výhodu.“
Čekalo se, že Crosby bude navzdory přirozenosti hrát na levém křídle vedle MacKinnona, stejně jako na loňském Turnaji čtyř zemí, který Kanada vyhrála.
Nakonec ale každý z kanadských superhvězdných centrů, Crosby, MacKinnon i McDavid, vede vlastní formaci. Na středečním tréninku to vypadalo následovně:
Celebrini – McDavid – Wilson
Hagel – MacKinnon – Reinhart
Stone – Crosby – Marner
Marchand – Horvat – Suzuki
Oproti předchozím tréninkům si MacKinnon a Horvat prohodili křídla, ale princip zůstal stejný. Je tedy jasné, že trenér Kanady Jon Cooper – alespoň zpočátku – upřednostňuje vyváženost.
„Týmy, které mají vyhrazenou lajnu na bránění, si budou lámat hlavu s tím, proti kterému kanadskému útoku ji vlastně nasadit,“ komentoval strategii online deník The Athletic.
