Sport
ŽIVĚ

V Itálii se vše chystá na slavnostní zahájení her, americký rapper je už všude

Sledujte s námi dnešní dění a olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Kateřina a Daniel Mrázkovi
Kateřina a Daniel MrázkoviFoto: REUTERS
Piktogramy ZOH

Podobně jako přede dvěma lety v Paříži je i letos jednou z nejviditelnějších tváří americké výpravy rapper Snoop Dogg. Na hrách zjevně nevynechá žádný sport, právě teď je na curlingu.

Snoop Dogg na curlingu
Snoop Dogg na curlinguFoto: REUTERS
Piktogramy ZOH

Útočník Caroliny Seth Jarvis doplnil kanadskou nominaci hokejistů na olympijské hry. V týmu, který turnaj pod pěti kruhy zahájí 12. února duelem s českou reprezentací, nahradil zraněného Braydena Pointa z Tampy Bay. Oznámili to zástupci kanadského olympijského výboru a hokejového svazu.

