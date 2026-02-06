V Itálii se vše chystá na slavnostní zahájení her, americký rapper je už všude

Podobně jako přede dvěma lety v Paříži je i letos jednou z nejviditelnějších tváří americké výpravy rapper Snoop Dogg. Na hrách zjevně nevynechá žádný sport, právě teď je na curlingu.
Útočník Caroliny Seth Jarvis doplnil kanadskou nominaci hokejistů na olympijské hry. V týmu, který turnaj pod pěti kruhy zahájí 12. února duelem s českou reprezentací, nahradil zraněného Braydena Pointa z Tampy Bay. Oznámili to zástupci kanadského olympijského výboru a hokejového svazu.
Exekutorka ji i s dětmi vykázala z domu. Nevinná žena má šanci na vyšší odškodné
Nejvyšší soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodnění za nesprávný úřední postup soudní exekutorky. Odpovědnost nese stát, žaloba míří konkrétně na ministerstvo spravedlnosti.
ŽIVĚAtentát v Moskvě. Zástupce šéfa ruské rozvědky GRU střelili do zad
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, dodal web.
Otrava novičokem i potlačená vzpoura. Postřelený ruský generál má pestrou minulost
Ruský generálporučík Vladimir Alexejev, jeden z nejvýše postavených mužů vojenské rozvědky GRU, byl v pátek v Moskvě postřelen. Jeho jméno bylo v posledních letech spojováno s atentátem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala i s potlačením povstání Wagnerovy skupiny.
Josef Trojan, Lukáš Provod i „Zdíša“: Kdo jsou mladí Češi, kteří mění svět už před třicítkou
Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.
Co může způsobit Drobná nehoda? Film loni oceněný v Cannes míří do českých kin
Mistr podvratné íránské kinematografie Džafar Panahí přichází s filmem, který je inspirovaný jeho vlastními zážitky z vězení. I proto Drobná nehoda kromě autorova typického humoru přináší nezvykle otevřený a rozhořčený políček autoritářskému režimu, jenž pohrdá lidskou důstojnosti i právem na svobodné vyjádření.