Připomínala Haška v Naganu. V Česku máme hodně trenérů z gauče, řekla hrdinka

Češky sahaly po hokejové senzaci, trápily slovutné Američanky, na něž některé sázkové kanceláře před čtvrtfinálovým duelem pekingské olympiády ani nevypsaly kurz. Tak jasný to měl být zápas. Český tým čelící obřímu tlaku vedení neudržel a nakonec padl. Ovšem hrdě, s hlavou vztyčenou.

Peking (od našeho zpravodaje) - "Byl to slušný kolotoč, co si budeme," usmála se Klára Peslarová.

Na její branku létala v pekingské Wukesong aréně jedna střela za druhou. Celkem se americká bilance ran po závěrečné siréně zastavila na vysokém čísle 59.

Peslarová v duelu s jasnými favoritkami potvrzovala to, co o ní po celý turnaj soustavně říká kouč Tomáš Pacina i její spoluhráčky: že je jednou z nejlepších gólmanek světa.

"Fakt to dvě třetiny vypadalo jako Dominik Hašek v Naganu. Jsem na ni hrdý, stejně tak na celý tým," přiznal trenér po duelu.

Češky ještě ve 47. minutě hrály s USA 1:1. Opora v bráně svými zákroky držela šanci na absolutní senzaci. Pak přišla nešťastná teč spoluhráčky. Přesně mezi betony ve chvíli, kdy Peslarová neměla hokejku.

Na konci už české bojovnice neměly sílu a dostaly další dvě branky, tu poslední při power play do prázdné klece.

"S holkama jsme předvedly, co je v našich silách. A svět si to bude pamatovat. Doufejme, že i v Česku budou koukat na ženský hokej jiným pohledem. Máme hodně trenérů, co rádi mluví z gauče. Pořád jsme předvedly víc než oni," prohlásila pětadvacetiletá brankářka.

Nad zklamáním z vyřazení už převládala hrdost.

"My jsme si to všechny užily, mohly jsme porovnat síly s velmocí, takže jsem za ten zápas opravdu ráda. Můžeme odjet se vztyčenou hlavou," uvedla.

"Jsem nesmírně pyšná na to, co holky dnes předvedly. Teď se můžeme soustředit na další turnaje, vzít si to dobré a vylepšit maličkosti," dodala.

Po nešťastném rozhodujícím gólu Peslarová naštvaně strhla z hlavy helmu, zanadávala si. "Doufám, že rodiče zrovna na toto nekoukali," smála se. "Ale občas si zanadávat ke sportu patří."

Nedomnívala se, že by Američanky český tým podcenily. "Bylo to pro ně taky těžké, nevěděly, co od nás čekat," řekla.

Češky dokázaly z minima střel vytěžit první gól, velmi brzy ale dovolily favoritkám vyrovnat. "Mělo to tak asi být. Asi jsme nečekaly, že na nás po inkasovaném gólu tak vlétnou. S prominutím jsme je nas.aly, takže se to asi čekat dalo. Šly agresivně do brány a padl jim šťastný gól," litovala Peslarová.

Brankářka švédského MoDo Hockey doufala, že ostře sledované vystoupení Češek na olympijském turnaji výrazně pomůže ženskému hokeji. "Snad se zapojí víc holčiček. Přibyde víc týmu, víc financí," přála si.