Benative
19. 2. Patrik
Sport

Úžasné příběhy se protnou při zakončení. Už je jasné, kdo ponese vlajku při zakončení

ČTK

Vlajkonoši české výpravy na slavnostním zakončení ZOH v Miláně a Cortina d'Ampezzo budou rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek.

Martina Sáblíková, rychlobruslařka, sportovkyně, Metoděj Jílek, rychlobruslař, sportovec, Český dům, oslava
Metoděj Jílek a rychlobruslařka Martina Sáblíková oslavují v Českém doměFoto: Kamaryt Michal
Připravujeme podrobnosti…

Americký ministr energetiky Chris Wright
Nulové emise do roku 2050? Nulová šance! Americký ministr energetiky ukázal cestu

„Některé země chtějí spáchat ekonomickou sebevraždu, omezit vlastní výrobu energie a přesunout své průmyslové odvětví do zahraničí. Byli bychom raději, kdyby to naši spojenci nedělali.“ Takhle ostře promluvil na zasedání Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Paříži americký ministr energetiky Chris Wright.

Ministr zahraničí Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci.
„Česká lekce reality.“ Macinka ve velkém americkém deníku radí Západu, jak přežít

Víkendová slovní přestřelka ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci přitáhla pozornost řady amerických konzervativních médií. U příležitosti své návštěvy Spojených států nyní ministr své postoje rozvedl v komentáři pro pravicový bulvární deník New York Post, kde představil sedm doporučení pro budoucnost Západu.

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený.
ŽIVĚPavel jmenuje v pondělí Červeného ministrem. Na schůzce řešili i jeho možný střet zájmů

Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj dnes na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni.

Americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚTrump se do deseti dní rozhodne, zda je možná dohoda s Íránem. Uvedl to na Radě míru

Americký prezident Donald Trump si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Prohlásil to ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání své Rady míru ve Washingtonu. V obsáhlém projevu zmínil současné "dobré" rozhovory s Teheránem, zopakoval nicméně, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. Pokud dohoda nebude, bude zle, varoval.

Ilustrační foto. Logo Telegramu.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

