"Už na to kašlu, beztak je to jedno." Totálně vytočený Krčmář si po závodě nebral servítky

Biatlonista Michal Krčmář netajil po dnešním 28. místě ve sprintu na olympijských hrách v Itálii nespokojenost. O lepší výsledek ho připravily dvě chyby při střelbě vestoje a mrzelo ho, že nedokáže prodat, na co má. V rozhovoru s novináři řekl, že nedělní stíhací závod pojede na plné riziko.
"Už na to teď kašlu. Beztak je to jedno. Do stíhačky jdu závodit 'all in' a je mi úplně jedno, jak to dopadne. Jsem teď totálně naštvaný, protože člověk je něčeho schopný, ví to, je nějak připravený, ví, jak na tom je, ale nepředvádí to. To mě štve totálně nejvíc. Že to neprodám," zlobil se Krčmář.
Zkušený reprezentant zahájil závod bezchybnou položkou vleže, vestoje ale minul úvodní dva terče a propadl se. "Kdybych střílel za jedna, tak jo, to se stane. V zápalu boje ta jedna 'minutka' vyskočí, dává to spousta závodníků. Ale ty dvojky už jsou chyby, které... Asi to ze mě cítíte. Nevím, jak to víc popisovat. Je to jednoduché. Přejděme od slov k činům a snad to bude lepší," řekl Krčmář.
Mrzelo ho, že neví, kde byla příčina chyb. Po prvních dvou minutých střelách položku dostřílel v pořádku. "Nedokážu na to teď odpovědět. Už od prvního rozhovoru v mixzóně přemýšlím, čím to mohlo být. Ty rány šly mimo a tím bych to asi shrnul. Občas chyby přijdou a člověk o nich neví," uvedl pětatřicetiletý závodník.
"Myslím, že nastavení jsem měl dnes dobré. Vše vycházelo a ta stojka byla v rytmu. Ale bohužel jsou dvě rány mimo. Tady mě ta stojka velice trápí, takže to je asi obraz všeho a slova se hledají těžce," litoval Krčmář.
Český reprezentant zatím udělal ve třech dosavadních závodech v Anterselvě sedm chyb. Pět z nich bylo při položkách vestoje. "Není tam nic, že bych se třepal nebo chvěl. Musí to být nějaké malé nedorazy. I v tom vytrvalostním závodě to byly rány, které se otíraly o zásah. Jak vleže, tak vestoje. Jsou to malinké nuance, které tomu chybí. A bez nich nemůžete poslepovat dobrý závod," řekl Krčmář.
Přestože se po fyzické stránce cítí dobře, chápe, že bez lepší střelby nemůže s nejlepšími bojovat. "Nejsem na tom běžecky špatně, ale dělám biatlon, takže dokud to nedokážu spojit, tak je to víceméně zbytečné. Nebo ne zbytečné, ale nemusíme se o tom bavit. Prostě biatlon je biatlon a to jsou dvě složky dohromady. A v tuhle chvíli mě jedna ta složka trošičku trápí," uvedl stříbrný olympijský medailista ze sprintu z roku 2018.
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, do popředí se dostává velmocenská politika. Na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropa podle něj musí tuto realitu uznat, nemusí ji ale jen přijímat a může nový světový řád spoluutvářet.
Změny ve školním stravování, které mají platit od letošního září, by se mohly odložit na září 2027. Po pátečním jednání o vyhlášce, která mění pravidla pro složení školního jídelníčku stará 30 let, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zatím podle něj ale nebylo nic rozhodnuto, protože návrh není projednaný v koalici, kterou ANO tvoří s SPD a Motoristy sobě. V plánu jsou podle něj další jednání.
Stříbrná fantazie! Adamczyková po úžasných jízdách slaví svou třetí olympijskou medaili
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková získala třetí olympijskou medaili, v Livignu byla o čtyři setiny sekundy druhá za Australankou Josií Baffovou. Stříbrem zkompletovala sbírku z her po zlatu ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018. Před čtyřmi lety v Pekingu kvůli zranění nestartovala.