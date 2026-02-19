„Už jsem nechtěla znovu lyžovat.“ Shiffrinová promluvila o smrti otce a zlatém spánku

Už už se zdálo, že to je nějaké olympijské prokletí. Nakonec ale Američanka Mikaela Shiffrinová vysněnou třetí zlatou olympijskou medaili získala. Ve středečním slalomu byla nejrychlejší ze všech. Pak se rozpovídala o démonech, které měla v hlavě posledních šest let.
Je bezpochyby nejlepší lyžařkou historie, vyhrála nejvíc závodů Světového poháru i nejvíc slalomářských křišťálových glóbů.
Na to, že je hegemonkou svého sportu a účastní se už čtvrtých her, čekala na další olympijskou medaili osm let.
Před čtyřmi roky to byl z její strany totiž totální výbuch, pokazila, co mohla, přestože byla jasnou lídryní Světového poháru.
Proto, když v Cortině nezvládla skvěle rozjetou týmovou kombinaci a s Breezy Johnsonovou braly jen čtvrté místo, spousta odborníků už začala mluvit o olympijské kletbě nebo dokonce o osobním traumatu.
„Ale já si řekla: přestaň snít o zlatu a začni lyžovat,“ uvedla v rozhovoru pro NBC.
A to se zřejmě vyplatilo. Ve středečním slalomu nedala soupeřkám šanci a dojela si pro celkově třetí nejcennější kov pod pěti kruhy a druhý ze slalomu.
„Co to vlastně znamená být nejlepší v historii? Myslím, že by si tohle označení zasloužilo víc sportovkyň,“ řekla pak skromně v cíli.
Zároveň se ale rozpovídala o tom, jak náročné pro ni bylo vyrovnat se s olympijským výbuchem v Pekingu. Začala více spolupracovat s psychologem a pěstovala si vnitřní odolnost.
Dlouho jí totiž trvalo vyrovnat se se smrtí svého otce Jeffa, který zemřel po pádu ze střechy v roce 2020. To on ji přivedl k lyžování a byl jí hlavní oporou, když se z ní hvězda teprve rodila.
„Před pár lety bylo období, kdy jsem si říkala, jestli bez něj chci ještě vůbec závodit. Po ztrátě někoho tak blízkého je to, co děláte, jako úplně nová etapa, nová zkušenost. Strašně jsem se toho bála, nechtěla jsem bez něj být,“ přiznala novinářům.
V Cortině se ale něco změnilo i díky tomu, že na denní bázi dál pracovala s psychologem a zbytkem týmu.
„Hodně jsme se sblížili a stala se z nás jedna velká rodina. A poprvé se stalo, že jsem se smířila s otcovou smrtí. Konečně jsem to přijala,“ vysvětlila.
Dokonce se vyklidila natolik, že se mezi slalomovou jízdou prvního a druhého kola zvládla na chvíli natáhnout a zdřímnout si.
„A při tom odpočinku jsem si na tátu vzpomněla, i na celou rodinu, chtěla jsem pro ně všechny vyhrát. Jsem šťastná a vděčná, že jsem dokázala udělat správnou věc ve správný okamžik,“ vylíčila svou motivaci k dominantní jízdě druhého kola.
ŽIVĚKandidát na ministra životního prostředí Červený se sešel s Pavlem. Jednání prý bylo přátelské
Nominant Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený nechtěl konkretizovat témata čtvrteční schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Setkání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl novinářům. Prezident ráno novinářům nastínil, že očekává, že Červeného v pondělí jmenuje ministrem.
Podle policie požár v bohnické léčebně zřejmě založil pacient, který zemřel
Středeční požár v areálu Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích nebyl nehodou. S největší pravděpodobností ho totiž úmyslně začal muž, který na místě zemřel. Jednalo se o pacienta léčebny. Ve čtvrtek to řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Hořelo v objektu neziskové organizace Národní ústav pro autismus, která si ho od nemocnice pronajímá. Oheň dostali hasiči rychle pod kontrolu.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
ŽIVĚ13. den ZOH: Čeští curleři zdolali obhájce zlata, skončili na osmém místě
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Policie zadržela bývalého prince Andrewa. Měl poskytovat důvěrné informace Epsteinovi
Britská policie ve čtvrtek zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí. Informovala o tom televize BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.