Utrpení mladé Kamily. Rusy museli v hale umravňovat, z chování trenérky mrazilo

Mimořádný mediální zájem provázel čtvrteční volné jízdy krasobruslařek na olympiádě v Pekingu. V hale Capital Indoor psalo další kapitolu jedno z nejsledovanějších témat her. O zlato jela pozitivním dopingovým testem zatížená patnáctiletá Ruska Kamila Valijevová.

Peking (od našeho zpravodaje) - Tlačenice se v autobusech ke krasobruslařské hale tvořily už čtyři hodiny před startem ruského úkazu. Celý svět reprezentovaný v čínské metropoli pouze zástupci médií zajímalo, zda mladičká Valijevová ustojí enormní tlak a splní roli jednoznačné favoritky.

Dívce z Kazaně umožnilo do soutěže krasobruslařek na hrách nastoupit až rozhodnutí mezinárodní arbitráže, aby jí nevznikla nenapravitelná škoda.

V případě jejího všeobecně očekávaného úspěchu neměl proběhnout ceremoniál s předáním medailí, dokud se její dopingový nález látek na okysličení srdce skutečně nepotvrdí.

Na led Valijevová vyjela poslední ze všech krasobruslařek. Jako vítězka krátkého programu.

Těsně před prvními tóny skladby Bolero od Maurice Ravela v ochozech znatelně zhoustla atmosféra. Z čiré zvědavosti i v předtuše velkého sportovního výkonu, předznamenaného skvěle hodnocenými jízdami ruských spoluvládkyň a kolegyň z totožné tréninkové skupiny - Anny Ščerbakovové a Alexandry Trusovové.

"Je úplně jasné, jak to dopadne, a bylo to jasné od začátku sezony. První tři budou Rusky, které tam naskáčou čtveráky," předpovídala o pár desítek minut dříve česká reprezentantka Eliška Březinová v útrobách stadionu.

K dopingovému skandálu Valijevové se vyjadřovat nechtěla. "V podstatě ani nevím úplně přesně, co se dělo. Snažila jsem se to nečíst a informace nevnímat. Nemám k tomu co říct."

Její očekávání a ostatně i očekávání celé sportovní veřejnosti rychle padlo. Valijevová náklad naložený na bedra neunesla.

Jízdu od začátku provázela nervozita a v jejím důsledku fatální chyby.

Zatímco při předchozích vystoupeních početné ruské publikum tvořené členy výpravy a nepokrytě fandícími novináři, z nichž někteří byli za hlasité projevy káráni v průběhu celého finále, výskalo a nadšeně tleskalo, najednou dominovaly tváře pokřivené šokem a zklamáním.

Valijevová své tvrdě nadrilované skoky zpravidla končila buď chybou na dopadu, nebo rovnou pádem. U doposud vždy naprosto suverénní a strojově přesné krasobruslařky nevídaná věc.

Během několika desítek vteřin bylo jasné, že se sen o zlatu a vlastně jakékoli medaili rozplývá ještě před vyřešením dopingového případu.

Slavná, avšak kontroverzní strůjkyně ruských krasobruslařských zázraků, trenérka Eteri Tutberidzeová už se chvílemi na led odmítala dívat.

Právě na ni začíná mimochodem dopadat v souvislosti s dopingem Valijevové špatné světlo. Její zprvu úspěšný model výchovy špičkových dětských závodnic, které ale záhy nekončí dobře, se totiž podezřele často opakuje.

Přicházejí zdravotní problémy zaviněné extrémně náročným tréninkem, poruchy příjmu potravy nebo právě obvinění z užití zakázaných látek.

Valijevová po dokončení jízdy naštvaně máchla rukou do vzduchu a propukla v pláč. Z ledu ji vyprovázel aplaus, převážně od Rusů, kteří skandovali: "Kamilo, jsme s tebou!"

Tutberidzeová svou svěřenkyni nepodpořila. "Proč jsi to vzdala? Vysvětli mi to. Proč jsi přestala bojovat?" vyčítala zdrcené krasobruslařce, což nepříjemně překvapilo přítomné včetně předsedy MOV Thomase Bacha.

"Musím říct, že mě to velmi, velmi znepokojilo. Běhal mi z toho mráz po zádech. Musela být pod obrovským tlakem," svěřil se agentuře Reuters a dodal, že trenérský tým ruských krasobruslařek bude třeba prošetřit. "Moc důvěry ve mně nevzbudili," dodal.

Spíše nesměle se k potlesku přidávali i ostatní přítomní v hledišti, přímo zasaženi utrpením nezletilé krasobruslařky, jejíž kauza v Pekingu vyvolává spoustu otázek.

Proč vyhodnocení dopingového testu trvalo od Vánoc a výsledek dorazil až mezi olympijskými soutěžemi? Kdo ve skutečnosti stojí za jejím případným proviněním? Je sama hříšnicí, nebo spíše obětí ambiciózních dospělých, kteří by ji měli chránit? Může si za všechno sama, nebo ji semlela ruská sportovní mašinerie?

Byl to smutný pohled. Valijevová se třásla, podpírána trenérem. Měla problém s prostou chůzí. Znovu se sesypala, když ji body od rozhodčích odsunuly z prvního místa na čtvrté.

"Nemohu to sledovat. Všechny vypadají zničeně. Ukazuje to, že tyhle děti jsou tlačeny do pozice, která je pro ně nezdravá a zhoubná. Je mi špatně od žaludku. Je to chvíle, kdy si musíte říct - chudák dítě. Nikdy ji neměli dostat do této pozice," uvedla někdejší krasobruslařka Ashley Wagnerová.

S hysterickým záchvatem se navíc k nastalému chaosu přidala i stříbrná Trusovová.

"Nenávidím vás všechny, nenávidím tenhle sport, už nikdy nevstoupím na led," křičela a vyškubla se Tutberidzeové z objetí.

"Nesahej na mě. Každý má zlato, jen já ne," spílala trenérce za to, že jí nenaplánovala takovou jízdu, s níž by měla větší šance bojovat o post olympijské šampionky.

Místo svátku krasobruslení přítomní zažili večer plný podivných emocí.