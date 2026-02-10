Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Sport

Určitě nejsem blázen, říká Davidová. Nikdo jí start nevyčítal, Češka věří, že ani za zády

ČTK,Sport

Biatlonistka Markéta Davidová se po nedělním nevydařeném finiši ve smíšené štafetě vrací do bojovné nálady a věří, že si ještě na olympijských hrách v Anterselvě zazávodí.

Markéta Davidová, biatlonistka, sportovkyně
Markéta Davidová před startem smíšené štafety na olympiádě v Anterselvě.Foto: Deml Ondřej
Zároveň ale nechce prožít na trati stejné stavy a ani nechce nikomu v týmu zabírat místo. V rozhovoru s novináři dnes poděkovala fanouškům, kteří jí na sociálních sítích dodali podporu.

"Asi zjišťuju, že věci jen tak nevzdávám. Potřebovala jsem se z toho na chvíli oklepat, ale už jsem zase v bojovnější náladě," řekla Davidová. "Samozřejmě ale nechci zažít to, co jsem zažívala na trati teď. Musíme si to asi s čistou hlavou zhodnotit, jestli to má smysl, nebo ne," uvedla.

Mistryně světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 laboruje od ledna opět s bolavými zády, kvůli kterým vloni vynechala většinu sezony a absolvovala operaci vyhřezlé ploténky. Na trať se vrátila po takřka měsíční pauze v nedělní smíšené štafetě, comeback jí ale nevyšel.

Měla druhý nejhorší úsek ze všech finišmanek, musela na trestné kolo a klesla z pátého na jedenácté místo.

"Fakt jsem neuměla z tréninku poznat, že to bude až takhle hrozné, protože tréninky tak hrozné nejsou," řekla Davidová. "Těžko říct, čím to je. Zpomalit se o minutu, to se nestane, když máte deset dní volno. Myslím si, že buď jde tělo proti, nebo byl ještě jiný problém. Teď mě dost bolely nohy, třeba i to mohlo hrát roli. To jsou ale všechno spekulace," uvedla.

Záda během závodu Davidovou nebolela. Zopakovala, že se na start cítila připravená.

"Nebolela a to ani před závodem. Říkala jsem, že kdybych se na to před závodem ráno necítila, tak své místo přenechám. Holky na to byly ´ready´ jet místo mě. Určitě nejsem blázen, abych tu chtěla za každou cenu závodit. Myslím, že každý, kdo kdy něco dělal, nebo závodil, tak to nechce dělat takhle, jako jsem ten závod jela já. Kdybych věděla, že to bude takové, tak bych do toho dobrovolně nešla," řekla.

Nemyslí si ani, že by kvůli zdravotním potížím výrazně upravila techniku běhu. "Rozebírali jsme i některá videa s Perem Torvikem (konzultant na techniku běhu), který nám dělá rozbory a ani on mi nepsal, že bych jezdila zásadně jinak. Myslím, že na tuhle otázku nikdy nedostaneme odpověď, co se stalo, nebo co se děje. Můžeme fakt jen spekulovat. Bohužel už to nevrátíme," litovala.

Po závodě mixu se svolala i speciální porada. V týmu jí kolegové vyjádřili podporu.

"Nikdo mi do očí neřekl, že by mi to vyčítal. A ani si nemyslím, že by se to dělo za mými zády," uvedla. "Musím ale říct, že na mém instagramu se strhla vlna pozitivních zpráv. Hrozně mě to překvapilo a potěšilo, že tam mám takovou komunitu, která za mnou stojí, i když se nepovedlo vše, co se mohlo nepovést. Moc si toho vážím a moc jim za to děkuju, protože si myslím, že to není samozřejmost," podotkla.

Kvůli potížím vynechá na olympiádě středeční vytrvalostní závod na 15 km.

"Byla bych nerada, kdybych tu někomu zabírala místo. Je nás tu pět holek a jsem ráda, že si zítra zazávodí i ty, které by, kdybych byla zdravá, asi nejely, protože tu můžeme závodit jen ve čtyřech. Myslím, že si nás tu všech pět zaslouží být, tu nominaci jsme si vyjely. Na druhou stranu bych byla moc ráda, kdyby to nebyl můj poslední olympijský závod. Nerada bych ale závodila za každou cenu," uvedla devětadvacetiletá reprezentantka.

Konkrétně o účasti v dalších disciplínách nechtěla předjímat. Po vytrvalostním závodě přijde na řadu v sobotu sprint.

"Ještě je relativně čas, takže není potřeba rozhodovat se hned. Myslím, že se uvidí a je ještě dost času to vyzkoušet. Občas to ale prostě vyzkoušíte, cítíte se při tréninku dobře a pak přijde závod a není to ono. Moje paní psycholožka mi včera napsala dobrou větu, že za každé rozhodnutí pak musíme nést zodpovědnost. Což je pravda. Pokud bych do toho šla a nevyšlo to... Budu holt vědět, že jsem pro to udělala všechno. To jsem udělala i doteď, ale některé věci fakt nejsou předvídatelné," doplnila Davidová.

