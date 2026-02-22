Přeskočit na obsah
Benative
22. 2. Petr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Úchvatné hokejové finále! Američané skolili Kanadu v prodloužení a jsou zlatí

ČTK

Olympijský turnaj hokejistů v Miláně vyhráli Američané. Ve finále porazili Kanadu 2:1 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil v čase 61:41 Jack Hughes.

Matt Boldy
Americká radostFoto: CTK
Reklama

Připravujeme podrobnosti…

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Armed,Drones,Are,Moving,Towards,The,Battlefield,,Futuristic,Aerial,Attack
Armed,Drones,Are,Moving,Towards,The,Battlefield,,Futuristic,Aerial,Attack
Armed,Drones,Are,Moving,Towards,The,Battlefield,,Futuristic,Aerial,Attack

Potřebujeme ukrajinské zkušenosti, říká po Mnichovu bezpečnostní podnikatelka

"Ti, kdo dokážou spojit evropskou průmyslovou výrobu s ukrajinskou agilitou, budou mít obrovskou výhodu. Jenže pokud se naše vláda nerozhodne podporovat Ukrajinu, tak Ukrajinci nemají důvod spolupracovat s českým byznysem," říká Anna Růžičková, šéfka průmyslového akcelerátoru bezpečnostních technologií S-Tech Ventures, která se v Mnichově zúčastnila uzavřené "bezpečnostní snídaně".

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama