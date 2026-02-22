Úchvatné hokejové finále! Američané skolili Kanadu v prodloužení a jsou zlatí

Olympijský turnaj hokejistů v Miláně vyhráli Američané. Ve finále porazili Kanadu 2:1 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil v čase 61:41 Jack Hughes.
Připravujeme podrobnosti…
Potřebujeme ukrajinské zkušenosti, říká po Mnichovu bezpečnostní podnikatelka
"Ti, kdo dokážou spojit evropskou průmyslovou výrobu s ukrajinskou agilitou, budou mít obrovskou výhodu. Jenže pokud se naše vláda nerozhodne podporovat Ukrajinu, tak Ukrajinci nemají důvod spolupracovat s českým byznysem," říká Anna Růžičková, šéfka průmyslového akcelerátoru bezpečnostních technologií S-Tech Ventures, která se v Mnichově zúčastnila uzavřené "bezpečnostní snídaně".
Tajná služba zastřelila muže, který chtěl vniknout do Trumpova sídla na Floridě
Agenti Tajné služby Spojených států zastřelili ozbrojeného muže, který se pokusil proniknout do zabezpečeného perimetru resortu Mar-a-Lago, floridského sídla prezidenta Donalda Trumpa. Informovaly o tom v neděli tiskové agentury. Trump a jeho žena Melania byli tou dobou ve Washingtonu. Muži bylo podle agentů kolem dvaceti let.
Fotbalisté Bohemians porazili poslední Duklu 1:0, doma vyhráli teprve potřetí
Fotbalisté Bohemians 1905 porazili doma v 23. kole první ligy poslední Duklu 1:0. Jediný gól pražského derby vstřelil ve druhém poločase Aleš Čermák z penalty. "Klokani" v nejvyšší soutěži zvítězili podruhé za sebou a v neúplné tabulce se posunuli na 10. místo.
Ruska šokovala nepochopitelnou chybou. Jako když Ferrari zastaví u McLarenu, žasnou experti
Nevídaná chyba při přezouvání lyží stála ruskou lyžařku v neutrálních barvách Dariju Něprjajevovou klasifikované umístění v závěrečném olympijském závodu na 50 km klasicky.
ŽIVĚMaďaři hrozí kvůli ropě zablokováním protiruských sankcí. Češi by se k nim nepřidali
Maďarsko zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska. Ve videopříspěvku to v neděli na facebooku řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Česká republika se k Maďarsku nepřipojí, řekl vicepremiér Karel Havlíček.