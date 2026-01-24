Ty vole, houkl na Krčmáře Američan. Pak si to rozdali. Čech teď překvapil prohlášením

Biatlonista Michal Krčmář řadil dnešní třetí místo ze smíšené štafety na domácím Světovém poháru v Novém Městě na Moravě výše než medaile z mistrovství světa.
V rozhovoru s novináři řekl, že je to i díky emocím, které v bouřlivé atmosféře Vysočina Areny prožil při dramatickém finiši i po něm s Američanem Maximem Germainem. Těšilo ho, že si dal dodatečně dárek k pátečním 35. narozeninám a měl na stupních vítězů syna Viktora i dceru Tamaru.
"Je to nepopsatelné, úžasné. Posuzuju výsledky podle emocí a podle toho, co prožívám během závodů. A možná se někdo bude divit, ale já to řadím víc než jsou medaile z mistrovství světa," uvedl Krčmář.
"Medaile jsou strašně hezké věci, ale pro mě je hlavní to, co z toho máte uvnitř. Přesně kvůli tomu to řadím výš, protože jsme si to s fanoušky užili a zapsalo se to do mě hlubokým písmem," podotkl.
Rodák z Vrchlabí a dlouholetý finišman přebíral dnes štafetu na pátém místě čtrnáct sekund za třetími Švédy. Ti později klesli a Krčmář vbíhal po závěrečného kola v kontaktu s Germainem.
"Když jsme vyjížděli ze střelnice, tak Maxime mi říkal: Ty v..e. Tak jsme se na sebe usmáli a věděli jsme, že si to rozdáme. To kolo jsem jel lehce zadrženě, šetřil jsem síly a nechával jsem všechno na poslední kopec. Tam jsem prostě nechal všechno. Musel jsem tam nechat všechno. A jsem rád, že to vyšlo," popsal Krčmář.
Síly mu dodala také bouřlivá atmosféra takřka 21 tisíc fanoušků ve Vysočina Areně. "Přišlo mi, že když jsem ten kopec vyjel, tak bych mohl jet ještě další kilometr. Atmosféra byla tak elektrizující, že necítíte bolest nebo něco. Ve štafetě jsme čtyři, plus realizační tým, který je třeba pátý a oni (diváci) jsou šestý hráč. Tak to rozdělme na šestiny a jedna šestina je fanoušků," podotkl Krčmář. Dal si dodatečný dárek k pátečním pětatřicátinám. "Všechno beru, všechny dárky jsou dobré," pronesl s úsměvem.
Na stupních vítězů si užil chvíle nejen s fanoušky a kolegy z týmu, ale i se svými dětmi. "Je to třešnička na dortu. Zažil jsem, když tu Michal Šlesingr nastupoval na pódium s dcerou Victorií. Viděl jsem ty fotky, jaké odsud má a v koutku jsem si říkal, že by bylo někdy v budoucnu hezké mít to také do rodinného alba. A letos se to povedlo," řekl Krčmář.
Silným finišem napodobil výkon z loňského MS v Lenzerheide, kde vybojoval stříbro. Cítil, že má u protivníků respekt. "Už na startu cítíte, že si to tu rozdáváme na férovku a nikdo není naštvaný nebo ukřivděný, když to nevyjde. Mně se tohle strašně líbí, že dojedete do cíle a přijde za vámi Doro Wierer, která sice vyhraje, ale řekne vám, že je strašně šťastná za nás, že se nám to podařilo na domácím závodišti. To jsou momenty, kterých si člověk váží a je rád, že v této komunitě může trávit svůj čas," řekl Krčmář.
Když pak slyšel, že mu ve finiši věřil i kolega ze štafety Vítězslav Hornig, usmál se. "Zase na druhou stranu Terka hodila číslo fanouškům, takže ta mi moc nevěřila, že půjdeme na stupně vítězů. Takže se to trochu vyrovnalo," žertoval.
"Já ke každému soupeři přistupuji s obrovským respektem. Vůbec jsem si v tom posledním kole nemyslel, že je něco loženého. Měl jsem k němu (Germainovi) obrovský respekt a dal jsem si záležet na provedení posledního kola a cílové rovinky," podotkl dvojnásobný medailista ze smíšených štafet na MS.
Přestože je dnešní úspěch pro české biatlonisty povzbuzením před únorovými olympijskými hrami, Krčmář byl opatrný.
"Zase zůstaneme nohama na zemi. Olympiáda je úplně nový závod. Bude se to vyvíjet úplně jinak. Za druhé je tam opačný gard - holky finišují, my startujeme. To ty karty také rozdává trochu jinak. A za třetí - historie se na to ptát nebude, ale já to chci zmínit: Ty týmy tady nebyly v nejsilnějších složení. My jsme ale dnes využili příležitosti a za to jsem rád," doplnil Krčmář.
