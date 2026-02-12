Přeskočit na obsah
Benative
12. 2. Slavěna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Tvrdá srážka s realitou. Češi vstoupili do turnaje debaklem od Kanady

Sport,ČTK

Čeští hokejisté ve svém úvodním utkání na olympijském turnaji v Miláně nepřekvapili. Proti silně favorizované Kanadě byli často pod tlakem a prohráli 0:5. Connor McDavid si připsal tři asistence.

Bo Horvat slaví gól v zápase Česko - Kanada na ZOH 2026
Bo Horvat slaví gól v zápase Česko - Kanada na ZOH 2026Foto: CTK
Reklama

Připravujeme podrobnosti.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Power blackout in Kyiv
Power blackout in Kyiv
Power blackout in Kyiv

ŽIVĚUkrajinská palba odřízla v Belgorodské oblasti 220 tisíc lidí od elektřiny

Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně a zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, Ukrajinci se ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.

FILE PHOTO: National Police Special Purpose Battalion of Zaporizhzhia region near the frontline town of Pokrovsk in Donetsk region
FILE PHOTO: National Police Special Purpose Battalion of Zaporizhzhia region near the frontline town of Pokrovsk in Donetsk region
FILE PHOTO: National Police Special Purpose Battalion of Zaporizhzhia region near the frontline town of Pokrovsk in Donetsk region

Rusko se může změnit na trvale útočný stát. Experti dávají Evropě návod, jak má jednat

I když Moskva na Ukrajině vojensky selhává a ztrácí statisíce vojáků, skutečná výzva přijde až po utichnutí zbraní. Podle analýzy UNITED24 Media hrozí, že se Rusko změní v trvale útočný stát, na který nebude stačit jen diplomacie v rukavičkách. Evropa musí začít jednat dřív, než se Moskva vzpamatuje z ekonomického šoku a zahájí další kolo agrese.

FILE PHOTO: A Swiss flag flutters on the headquarters of Nestle in Vevey
FILE PHOTO: A Swiss flag flutters on the headquarters of Nestle in Vevey
FILE PHOTO: A Swiss flag flutters on the headquarters of Nestle in Vevey

Švýcarsko zvažuje limit 10 milionů obyvatel, rozhodne referendum

Švýcarsko uspořádá referendum o tom, zda by alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na deset milionů. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP s tím, že by to mohlo vyvolat nové rozepře se sousedními státy. Omezování migrace je citlivá otázka ve vztazích s Evropskou unií, neboť Švýcarsko a evropský blok mají dohodu o volném pohybu svých občanů.

Reklama
Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026
Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026
Martina Sáblikova v závodě na 5000 m na ZOH 2026

"Protrpěla jsem si to od začátku až do konce." Vyčerpaná Sáblíková vydřela 11. místo

Nejlepší česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po prodělané viróze v Miláně jedenáctá. Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratí dojela vyčerpaná v poslední šesté rozjížďce s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, jež zopakovala triumf ze sobotního závodu na 3000 metrů.

Reklama
Reklama
Reklama