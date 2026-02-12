Tvrdá srážka s realitou. Češi vstoupili do turnaje debaklem od Kanady

Čeští hokejisté ve svém úvodním utkání na olympijském turnaji v Miláně nepřekvapili. Proti silně favorizované Kanadě byli často pod tlakem a prohráli 0:5. Connor McDavid si připsal tři asistence.
ŽIVĚUkrajinská palba odřízla v Belgorodské oblasti 220 tisíc lidí od elektřiny
Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně a zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, Ukrajinci se ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.
Rusko se může změnit na trvale útočný stát. Experti dávají Evropě návod, jak má jednat
I když Moskva na Ukrajině vojensky selhává a ztrácí statisíce vojáků, skutečná výzva přijde až po utichnutí zbraní. Podle analýzy UNITED24 Media hrozí, že se Rusko změní v trvale útočný stát, na který nebude stačit jen diplomacie v rukavičkách. Evropa musí začít jednat dřív, než se Moskva vzpamatuje z ekonomického šoku a zahájí další kolo agrese.
Potrestaný Ukrajinec dostal od Zelenského medaili, krajan nesmí použít motto básnířky
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Navzdory zákazu MOV chtěl mít na helmě sportovce zabité Rusy. MOV mu dokonce odebral i akreditaci, vrátil mu ji až po třech hodinách. Ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj mu nyní udělil Řád svobody
Švýcarsko zvažuje limit 10 milionů obyvatel, rozhodne referendum
Švýcarsko uspořádá referendum o tom, zda by alpská konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na deset milionů. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AP s tím, že by to mohlo vyvolat nové rozepře se sousedními státy. Omezování migrace je citlivá otázka ve vztazích s Evropskou unií, neboť Švýcarsko a evropský blok mají dohodu o volném pohybu svých občanů.
"Protrpěla jsem si to od začátku až do konce." Vyčerpaná Sáblíková vydřela 11. místo
Nejlepší česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková skončila ve svém posledním závodu na 5000 metrů na olympijských hrách po prodělané viróze v Miláně jedenáctá. Osmatřicetiletá hvězda dlouhých tratí dojela vyčerpaná v poslední šesté rozjížďce s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, jež zopakovala triumf ze sobotního závodu na 3000 metrů.