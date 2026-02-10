Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Tváře zabitých nesmí na olympiádu. MOV stopl ukrajinskou přilbu pravdy

Skeleton - Men Official Training Heat 2
Helma se zakázanou pravdou: MOV odmítl gesto ukrajinského sportovce
Helma se zakázanou pravdou: MOV odmítl gesto ukrajinského sportovce
Helma se zakázanou pravdou: MOV odmítl gesto ukrajinského sportovce
Helma se zakázanou pravdou: MOV odmítl gesto ukrajinského sportovce
Zobrazit
12 fotografií
Skeletonista Vladyslav Heraškevyč s přilbou zobrazující portréty zabitých ukrajinských sportovců. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Helma jako tichý pomník padlým. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč chtěl na hrách v Miláně závodit s přilbou, na níž jsou portréty sportovců zabitých Ruskem, jeho přátel a hrdinů. Mezinárodní olympijský výbor mu to ale nedovolil s odkazem na zákaz politických projevů. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ocenil sportovcovo gesto jako připomínku ceny, kterou země platí za svou svobodu.

Prohlédnout 12 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bezpečnost na internetu
Bezpečnost na internetu
Bezpečnost na internetu

Evropská komise představila plán na ochranu mladých před kyberšikanou

Evropská komise v úterý představila akční plán na ochranu mladých lidí před kybernetickou šikanou. Jeho součástí je zřízení celoevropské aplikace přizpůsobené pro každou zemi EU, která by pomohla dětským obětem získat přístup k linkám pomoci a hlásit případy zneužívání na internetu. Oznámila to v úterý místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb

Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.

Reklama
Nehoda náklaďáků na Šumpersku
Nehoda náklaďáků na Šumpersku
Nehoda náklaďáků na Šumpersku

Na D1 u Brna bouraly dva nákladní vozy, jeden člověk zemřel

Dálnice D1 u Brna byla v úterý odpoledne ve směru na Ostravu asi dvě hodiny uzavřená po nehodě dvou nákladních aut. Jeden člověk při havárii zemřel, dalšího záchranáři převezli do nemocnice. Řekli to mluvčí policie David Chaloupka a záchranné služby Michaela Bothová. Před nehodou se tvořila kolona.

Reklama
Reklama
Reklama