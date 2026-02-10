Tváře zabitých nesmí na olympiádu. MOV stopl ukrajinskou přilbu pravdy

Helma jako tichý pomník padlým. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč chtěl na hrách v Miláně závodit s přilbou, na níž jsou portréty sportovců zabitých Ruskem, jeho přátel a hrdinů. Mezinárodní olympijský výbor mu to ale nedovolil s odkazem na zákaz politických projevů. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ocenil sportovcovo gesto jako připomínku ceny, kterou země platí za svou svobodu.
„Hučení HDV a po noční čtyři pulky čerta u pulca.“ S uhlím odcházejí i havířské rody
I když byla havířina jedním z nejtěžších řemesel, ve slezských rodinách měla dlouhou tradici. Udržovala se i po několik generací a uhlí dávalo práci nejen mužům, ale i ženám. Tomu je teď konec. S uzavřením Dolu ČSM ve Stonavě tahle letitá historie skončila. A jak to samy rodiny řeší? Reportér deníku Aktuálně.cz s některými z nich mluvil.
"Příšerná premiéra, tragédie." Češi si po zpackaném závodu nebrali servítky
Českým biatlonistům se první individuální závod na letošní olympiádě vůbec nevydařil. A dobře to po vytrvalostním klání věděli.
Evropská komise představila plán na ochranu mladých před kyberšikanou
Evropská komise v úterý představila akční plán na ochranu mladých lidí před kybernetickou šikanou. Jeho součástí je zřízení celoevropské aplikace přizpůsobené pro každou zemi EU, která by pomohla dětským obětem získat přístup k linkám pomoci a hlásit případy zneužívání na internetu. Oznámila to v úterý místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.
Na D1 u Brna bouraly dva nákladní vozy, jeden člověk zemřel
Dálnice D1 u Brna byla v úterý odpoledne ve směru na Ostravu asi dvě hodiny uzavřená po nehodě dvou nákladních aut. Jeden člověk při havárii zemřel, dalšího záchranáři převezli do nemocnice. Řekli to mluvčí policie David Chaloupka a záchranné služby Michaela Bothová. Před nehodou se tvořila kolona.